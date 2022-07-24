الملتقى الثقافي الرياضي العربي في كلباء نوفمبر المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف مجلس الشارقة الرياضي عن فعاليات شهر نوفمبر، وتتضمن تنظيم الملتقى الثقافي الرياضي العربي في مدينة كلباء، بمشاركة ضيوف من الدول العربية، ويتضمن جلستين حواريتين بجانب المعرض الرياضي الثقافي العربي، والذي يحتوي على معرض الصور وتقديم الوفود بالزي الشعبي لكل دولة مشاركة، ومسابقة الإبداع الثقافي الرياضي في مجالات القصة القصيرة والشعر والرسم والمقال والفيديو، إضافة إلى الأنشطة الرياضية والأنشطة الشاطئية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للمجلس بمدينة خورفكان بحضور عبد الملك جاني نائب رئيس المجلس، وأشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، وأعضاء مجلس الإدارة، د. عبد الرحمن الياسي، وعبد الله سلطان الحمادي، وعبد الله بن مليح، والمستشار عمر بن حنيفة، والمهندس عادل الحمادي، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وسعيد العاجل الخبير الرياضي وعمار علاي أمين السر العام في نادي خورفكان، ومحمد بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي بالمجلس، وياسر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وزكية المشرخ رئيس قسم الإعلام، وعفراء المشغوني رئيس قسم العلاقات العامة.

ورحب عبد الملك جاني بوفد مجلس مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية الذي يزور الشارقة، مؤكداً أنه تم لتنسيق حول الفعاليات المشتركة المقبلة التي سيتم استضافتها في الإمارة وتمثل تجمعاً رياضياً عربياً رائعاً تحت مظلة الإمارة والمجلس الرياضي، وأشاد باهتمام الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، بنشر الثقافة الرياضية العربية، حيث يمثل فوز الشارقة بجائزة الثقافة الرياضية العربية لعام 2022 الحرص على الاهتمام بالرياضة والثقافة والإنسان.

وأثنى أشرف محمود على التميز الكبير للشارقة في كافة المستويات بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجهود مجلس الشارقة الرياضي وربطها بالثقافة، حيث جاء فوز الشارقة بالجائزة في نسختها الأولى تتويجاً حقيقياً للجهود المبذولة.

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