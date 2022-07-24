النيادي: منتخب المواي تاي جدير بالتكريم

المصدر: دبي - البيان

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ثمّن عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ ورئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي، النتائج الإيجابية التي حققها منتخب الإمارات للمواي تاي خلال مشاركته في بطولة الألعاب الرياضية العالمية التي اختتمت مؤخراً في مدينة برمنغهام بولاية ألاباما الأمريكية، والتي شهدت فوز منتخبنا بميداليتين برونزيتين كأول مشاركة لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ في فعاليات الحدث الرياضي العالمي، الذي ضم أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم، والذي يمثل استثماراً للرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة تجاه قطاع الشباب والرياضة.

وأكد النيادي أن ما تحقق من نتائج ومستويات خلال الدورة العالمية جدير بالاهتمام والتكريم بعد الاستقبال الأنيق الذي وجدته البعثة، التي عادت الأسبوع المنصرم عبر مطار دبي الدولي، بعد أن أوفت البعثة بوعدها برفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في سماء الدورة، ليضاف الحصاد لإنجازات رياضة الإمارات التي تحظى باهتمام قيادة الدولة على كافه المستويات.

يذكر أن بعثة منتخب الإمارات للمواي تاي التي شاركت في الدورة العالمية برئاسة علي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد أبو يوسف إدارياً والمدرب سانيت والمدرب المساعد يسريبات سامات وأربعة لاعبين هم كابتن المنتخب الياس حبيب علي الذي شارك في منافسات وزن 81 كجم ونال برونزية الوزن العالمية، فيما نال البرونزية الثانية اللاعب نورالدين سمير الذي شارك بوزن 63.5 كجم، بجانب مشاركة أمين المعتصم في منافسات وزن 71 كجم، ومحمد سعيد مرضي الذي شارك بوزن 67 كجم.

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