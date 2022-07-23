"الشارقة" يحرز 13 ذهبية في بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالأردن

المصدر: وام

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حقق لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس نجاحا باهرا خلال مشاركتهم الحالية في بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو - جولة الأردن المقامة في العاصمة الأردنية عمان بعد أن حل في المركز الثالث للبطولة محققا 22 ميدالية خلال المنافسات برصيد 13 ميدالية ذهبية و8 فضيات و برونزية ما يعد أفضل إنجاز دولي للنادي في البطولات الدولية التي شارك بها خارج الدولة.

و أهدى أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للرعاية الكريمة والدعم الكبير من قبل سموه ما مهد للنجاحات الدولية المميزة مثنيا على الدعم الذي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي وساهم بمواصلة لاعبي النادي تفوقهم المحلي والدولي بالجوجيتسو.

و أشاد العويس بجهود إدارة التدريب الرياضي و متابعة مديرها عبد العزيز الحمادي و بالمستويات الفنية المميزة التي قدمها أبناء الإمارات في المنافسات مؤكدا الدور المميز للمدير الفني للنادي بالجوجيتسو إبراهيم الحوسني والروح الرياضية العالية التي ميزت لاعبي النادي المشاركين في البطولة والبالغ عددهم 23 لاعبا.

ومن اللاعبين الذين أحرزوا الميداليات الذهبية .. عبدالرحمن أحمد العويس ومحمد عون الدويري وعبدالكريم ماضي وحارب الحمادي وعمار محمد الحمادي وعدنان فاروق الزرعوني وعبدالرحمن جاسم المرزوقي ومحمد جاسم وجاسم عبدالله الحوسني ومصعب محمد وشما البلوشي وذهبيتين للاعبة مروة الحوسني "بدلة" و " بدون بدلة".. فيما أحرز الميداليات الفضية كل من سام بيضون ومايد ابراهيم الحوسني وزايد سيف الشبيصي ولطيفة طلال ياقوت ووضاح حسين أبوشيخة وسلطان العويس و شذا البلوشي ونوره طلال ياقوت وأحرز الميدالية البرونزية مايد أحمد العويس.



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