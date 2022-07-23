لقب مونديال "الفورمولا 2 " طموح إماراتي

المصدر: أوغستو - البيان

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لقب مونديال زوارق الفورمولا 2، في مياه أوغستو ببولندا ، طموح إماراتي يحمله فريق زوارق أبوظبي، وهو يخوض اليوم المرحلة الحاسمة من الجولة الأولى لبطولة العالم بمشاركة 20 زورقاً، وينطلق السباق في السادسة مساءاً " بتوقيت الإمارات"، ويدافع راشد القمزي، حامل لقب البطولة عن إنجازه في النسحة الماضية، ويقود زورق أبوظبي1، باحثاً عن أول عشرين نقطة يستهل بها مشواره، وأكد سالم الرميثي رئيس البعثة ، جاهزية الفريق للبدء بقوة في الجولة الافتتاحية للبطولة هذا الموسم.

وفي المقابل يأمل منصور المنصوري، على زورق أبوظبي 36، في اكتساب الخبرة ، والترقي في المستوى الفني للمنافسة، لا سيما أنه يمتلك مقومات البطل القادم في سباقات الزوارق السريعة ،وتمنى المنصوري التوقيق لزميله راشد القمزي في الوصول لمنصة التتويج وقال:مشاهدة القمزي وهو يتقدم في كل سباق، يشكل دروساً قوية وجديدة لي.

وقال: أسعى لتحقيق مركز متقدم في أوغستو .

يشارك في الجولة زوارق من الإمارات، السويد، بريطانيا، الولايات المتحدة، سلوفاكيا، ألمانيا، بولندا، فرنسا، لاتفيا، البرتغال، النرويج وموناكو،ويشارك في السباق زوارق من خمسة مصانع مختلفة،و يبلغ امتداد مسار السباق 1850 متراً، وتعد جولة أوغستوالأولى في محصلة النقاط للموسم في البطولة العالمية.

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