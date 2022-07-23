مونديال يوجين.. ذهبية سباق 400م رجال لـ "نورمان" وسيدات لـ "ميلر-ويبو"

المصدر: وكالات

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أحرز الأمريكي مايكل نورمان اليوم أمس ذهبية سباق 400 م في النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأمريكية.

وقطع نورمان (24 عاما) مسافة السباق بزمن 44.29 ثانية، وعادت الفضية لكيراني جيمس من غرينادا صاحب برونزية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي (44.48 ث)، والبرونزية للبريطاني ماتيو هودسون-سميث (44.66 ث).

كما أضافت البطلة الأولمبية مرتين شوني ميلر-ويبو جوهرة جديدة إلى تاجها بالفوز بلقبها الأول في سباق 400 متر للسيدات في البطولة نفسها، محققة أسرع زمن هذا العام.

وسجلت ميلر-ويبو من جزر الباهاما 49.11 ثانية لتتفوق بفارق نصف ثانية تقريبا على مارليدي باولينو من جمهورية الدومينيكان، التي نالت الفضية فيما حققت سادا وليامز من باربادوس الميدالية البرونزية.

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