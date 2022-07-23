«هيئة الرياضة» و«المبارزة» يضعان استراتيجية لبناء الأبطال

المصدر: دبي - البيان

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اجتمع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، بالمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، بحضور عبد العزيز الحصان الشامسي، مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة، وعمر خلف، مدير إدارة الحوكمة الرياضية، لوضع بنود استراتيجية مستقبلية تهدف إلى تعزيز الحوكمة داخل الاتحاد وتطوير آلية اكتشاف المواهب وتنميتها.

ويأتي الاجتماع في ضوء اختيار المبارزة ضمن قائمة الرياضات ذات الأولوية، بهدف وضع بنود استراتيجيات مستقبلية تساعد على بناء أبطال رياضيين جدد بما يتناسب مع استراتيجية القطاع الرياضي 2032 الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة في الألعاب الأولمبية.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «تتطلع الهيئة مع الاتحادات إلى إيجاد أفضل سبل اكتشاف وتطوير المواهب بهدف إعداد جيل مستقبلي قادر على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل القارية والدولية. ونعمل مع اتحاد المبارزة على تعزيز التنافسية في الرياضة عبر دراسة نقاط القوة الحالية والفرص المستقبلية، إضافة إلى تحديد سبل تطوير حضور رياضة المبارزة في المجتمع مما يساهم باستقطاب المزيد من المواهب».

تقدير

وتابع: «نقدر العمل الكبير الذي يقوم به الاتحاد لتوسيع قاعدة استقطاب المواهب بالتعاون مع الأندية ومختلف الجهات المعنية، تحديداً اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي بظل إدراج الرياضات ذات الأولوية ضمن مشروع الألعاب المدرسية. وستساعد الاستراتيجيات الجديدة على توسيع آفاق الشراكة لدى الاتحادات وتعزيز الحوكمة، مما يساهم بإيجاد أفضل السبل لتطوير البطولات المحلية وتعزيز فرص المنتخبات الوطنية بتحقيق الإنجازات والحفاظ على استدامة المنظومة الإدارية للاتحاد».

جهود

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: «نثمن الجهود التي توليها الهيئة لدعم الاتحادات، ونعمل على الاستفادة من التطور التقني والرقمي وفقاً للاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات بهدف تطوير آلية العمل داخل الاتحاد عبر الاستفادة من الطرق التقنية الحديثة في تسجيل أدق البيانات عن اللاعبين والبطولات، مما يساعد على تحسين آلية انتقاء المواهب وتنميتها. كما نتطلع إلى تطوير سبل تنمية المواهب عبر استخدام طرق تدريب متطورة تعتمد على زيادة تشجيع المواهب الشابة خلال التمارين عبر خلق تحديات مفيدة وممتعة للاعبين مما يساهم بزيادة الإبداع ويسرع عملية التطوير».

خطط

تم خلال الاجتماع عرض الخطط الحالية التي يعمل وفقها الاتحاد، والتي تتضمن التركيز على الفئات العمرية الصغيرة بهدف توفير الإعداد الكافي لصقلها وتطويرها، مع الإشارة إلى أن نتائج هذه الخطط ومؤشرات الأداء التي تتضمنها ستساعد برسم ملامح الاستراتيجية المستقبلية.

وكان المنتخب الوطني للمبارزة قد شارك أخيراً من خلال 12 لاعباً ولاعبة ببطولة العالم للمبارزة التي استضافتها مصر، والتي شهدت حضور أبرز لاعبي النخبة على مستوى العالم وتجاوز عدد المشاركين فيها 1000 رياضي ورياضية من 105 دول.

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