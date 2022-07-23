«أبوظبي للزوارق» يبدأ رحلة الدفاع عن لقب «مونديال الفورمولا2»

المصدر: أوجستو، بولندا - البيان

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يتأهب بطل العالم وحامل اللقب في مونديال الفورمولا2 فريق أبوظبي للدخول في أولى تحديات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 اليوم عبر بوابة السرعة وسباق الزمن الأفضل من خلال منافسات الجولة المقامة في مدينة أوجستو في بولندا وبمشاركة قوية لـ 21 زورقاً من مختلف أنحاء العالم يأتي في مقدمتها زوارق الإمارات فريق أبوظبي بقيادة راشد القمزي ومنصور المنصوري وفريق الشارقة بقيادة سامي سيليو.

وتدخل كل الزوارق اليوم حسابات سباق الزمن الأفضل بالسعي من أجل تحقيق أفضل زمن من خلال تصفيات السرعة المختلفة للوصول إلى مقدمة الانطلاقة في السباق الرئيسي الذي ينطلق غداً الأحد، ومن المتوقع أن تشتعل المنافسة بقوة بين أبطال أبوظبي وبين العائد وبقوة للبطولة سامي سيليو والذي يعد من أبطال العالم في منافسات الفورمولا1، بالإضافة لمشاركة قوية من أسماء مخضرمة وعودة الفرنسي فيليب تور للمشاركة في البطولة وحضور الليتواني إدجراس ريابكو وأيضاً البرتغالي دوارتي بينيفتي.

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ومن المقرر أن تنطلق منافسات سباق أفضل زمن اليوم عبر ثلاث تصفيات تبدأ بمشاركة كل الزوارق في التصفية الأولى، ومن ثم تأهل أفضل خمسة عشر زورقاً للتصفية الثانية ليتأهل لاحقاً عشرة زوارق للتصفية الثالثة والنهائية، والتي يتحدد من خلالها هوية أصحاب المراكز الأولى في تحدي الزمن الأفضل وتحديد خط انطلاقة السباق الرئيسي للجولة، وتعتبر حلبة سباق السرعة من التحديات القوية للمشاركين خصوصاً وإنها فرصة استعراض المهارات والسرعات العالية بين كل المتسابقين والكشف عن الإعداد الفني الأفضل للزوارق من خلال أحد أهم التحديات في الجولة.

ويتوقع أن تبلغ سرعة الزوارق اليوم سرعات عالية قد تصل إلى مائة وثمانين كيلو متراً في الساعة، خصوصاً مع المسار الذي تم وضعه على نهر أوجستو، حيث تقام المنافسة بالإضافة إلى كونه مساراً ذا مسافات كبيرة في بعض الأجزاء، وبالتالي زيادة جرعة الإثارة عبر المنافسة.

وتحمل مياه أوجستو ذكريات طيبة وجميلة لفريق أبوظبي، حيث سبق وأن حقق لقب بطولة العالم للتحدي الكلاسيكي 12 ساعة في الموسم الماضي وفي موسم 2019، بالإضافة للمشاركة وبقوة في هذا التحدي منذ موسم 2016 وتحقيق ألقاب عدة عبر البطولة، والجدير بالذكر أن استضافة المدينة لمنافسات الفورمولا2 تأتي للمرة الأولى بعد تاريخ طويل بالارتباط بتحدي الـ 12 ساعة الكلاسيكي على النهر نفسه.

جاهزية

وكشف راشد القمزي حامل لقب البطولة وقائد زورق أبوظبي 1 عن استعداده وجاهزيته لخوض التحدي القوي أمام بقية المشاركين عبر بوابة الزمن الأفضل والسرعة، خصوصاً وأنه يشارك بزورق جديد كلياً عن الموسم الماضي وبمواصفات أفضل بكثير، كما أكد القمزي على أنه قد خاض سلسلة من التدريبات على الزورق الجديد استعداداً للبطولة وللدفاع عن اللقب.

ويساند القمزي اليوم من خلال سباق الزمن الراديو مان ناصر الظاهري والذي يعد رفيق القمزي في تحقيق ألقاب البطولة الأربعة مسبقاً منذ موسم 2017 وحتى موسم 2021، كي يكون الثنائي معاً ظاهرة متميزة في سباقات السرعة بعد الثنائي الأشهر في فريق أبوظبي وسباقات الزوارق السريعة المختلفة ثاني القمزي وجمعة القبيسي.

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