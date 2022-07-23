«آسيوي الدراجات» يعتمد تنظيم 4 بطولات في 2023

المصدر: دبي-البيان

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اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية تنظيم البطولة الآسيوية للدراجات الجبلية في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر المقبل، كما صادق على أجندة نشاط الموسم الجديد لعام 2023 والتي تتضمن 4 بطولات قارية كبرى وهي البطولة الآسيوية للطريق في تايلاند والبطولة الآسيوية للمضمار في ماليزيا والبطولة الآسيوية للدراجة الجبلية في الهند والبطولة الآسيوية لدراجة الـ«BMX» في الفلبين، وسيتم إدراج كل هذه البطولات ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للاتحاد القاري على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في أريزون بفرنسا. وأثنى المكتب التنفيذي على الجهود الحثيثة التي بذلها أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، نائب رئيس الاتحاد الدولي، خلال السنوات الأخيرة على المستويين الدولي والآسيوي بهدف الارتقاء باللعبة وتطويرها، حيث تجلّت هذه الجهود في عدد من المبادرات والأنشطة من خلال تشجيع برامج التدريب والتأهيل في مختلف الدول الآسيوية بالتنسيق مع التضامن الأولمبي ضمن برامج الاتحاد الدولي للدراجات والتي تهدف إلى نشر وتعزيز مكانة اللعبة في مختلف دول العالم . وشملت تلك الجهود أيضاً حصول دولة بوتان الواقعة في جنوب آسيا على عضوية الاتحاد الآسيوي للدراجات باعتراف من الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى إشهار اتحاد جنوب آسيا للدراجات الهوائية والذي سيضم في عضويته 8 دول هي الهند والمالديف ونيبال وأفغانستان وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا وبوتان.

ووافق الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية على إشهار اتحاد غرب آسيا والذي سيضم في عضويته 17 دولة من منطقة غرب القارة وهي الإمارات، المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت، قطر، عمان، العراق، إيران، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، اليمن، إسرائيل، أرمينيا، جورجيا، وأذربيجان.

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