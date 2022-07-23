بوغاتشار يطارد فينغيفارد في طواف فرنسا

المصدر: باريس- أ ف ب

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حافظ الدنماركي فينغيفارد «جامبو» على صدارة طواف فرنسا للدراجات الهوائية قبل مرحلتين من نهاية المنافسات في باريس، ويخوض اليوم المرحلة 20، ما قبل الأخيرة، متقدماً في الترتيب العام بفارق 3:21 دقائق عن مطاردة السلوفيني تادي بوغاتشار، «الإمارات للدراجات» حامل اللقب، خامس بالمرحلة 19، التي فاز بها الفرنسي كريستوف لابورت «جامبو» مسجلاً أسرع توقيت بالمرحلة 19.

وتعتبر المرحلة 20 تجربة قاسية على مدى 41 كيلومتراً بتوقيت فردي، وستكون المرحلة 21، والأخيرة، جولة احتفالية في باريس، وتنتهي بثماني لفات حول الشانزيليزيه وكان بوغاتشار حل بالمركز الثاني في المرحلة الـ18، وقال : بذلت قصارى جهدي، كنت أفكر في استعادة القميص الأصفر، لكنني تعرضت لحادث على المنحدر تسبب في تراجعي.

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