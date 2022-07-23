منتخب ناشئي اليد يواصل استعداداته للبطولة الآسيوية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدشن منتخب الإمارات للناشئين لكرة اليد مرحلة جديدة من استعداداته للبطولة الآسيوية المقررة بالبحرين الشهر المقبل؛ حيث ينتظم الفريق في معسكر داخلي بداية من اليوم على صالة نادي الحمرية. ويواصل الفريق استعداداته بمشاركة 19 لاعباً في قائمته، التي يخوض بها البطولة الآسيوية، المقررة من 16 إلى 27 أغسطس المقبل والمؤهلة بدورها إلى نهائيات كأس العالم 2023 في كرواتيا. وشهدت الفترة الماضية معسكرات عدة للمنتخب تحت قيادة المدرب الوطني قاسم عاشور، الذي ركز خلالها على الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين، وإرجاء الجانب الفني للمعسكرات المقبلة. ويرجح أن ينتظم الفريق في معسكر آخر بمدينة العين عقب انتهاء معسكر الحمرية.

تجهيزات

وأكد قاسم عاشور المدير الفني للفريق أن تجهيزات المنتخب للبطولة الآسيوية تتواصل بشكل دائم للخروج بأفضل صورة، من أجل تشريف كرة اليد الإماراتية في هذا المحفل الآسيوي، مشيراً إلى أنه يركز خلال الفترة الحالية على دعم مستوى اللاعبين بدنياً وفنياً لأهمية البطولة المؤهلة بدورها لكأس العالم. وقال: خلال الفترة الماضية، أبدى اللاعبون حماساً كبيراً في التدريبات. كان من المفترض أن يبدأ الإعداد منذ فترة طويلة لكن ظروف جائحة كورونا حالت دون ذلك. ومع عودة الحياة لطبيعتها، بدأنا الاستعدادات، والعمل على خلق حالة من التجانس بين اللاعبين. وعن إمكانية إقامة معسكرات خارجية خلال الفترة المقبلة قبل البطولة الآسيوية، أكد عاشور أن الأمر مرهون بموافقة الاتحاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز