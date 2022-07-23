«دبي للشطرنج» يحتفي باليوم العالمي للعبة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفل نادي دبي للشطرنج والثقافة بالتعاون مع مركز تايمز سكوير بدبي باليوم العالمي للشطرنج والذي يصادف 20 يوليو من كل عام.

واشتملت فعاليات الاحتفالية على إقامة أنشطة متنوعة لكافة الأعمار، حيث تم تنظيم بطولة الشطرنج «الطلقة» بزمن تفكير قدره دقيقة واحدة، وبطولة الشطرنج الخاطف للصغار والكبار. بالإضافة إلى أنشطة الرسم على الوجوه وحل المسائل .

نتائج

وفاز في بطولة الشطرنج الخاطف الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ برصيد 6.5 نقاط، يليه مواطنه ألتيرادو إسرائيل فرانكلين برصيد 6 نقاط وحل روبيرتو كارادانغ ثالثاً. وفي بطولة الأطفال فاز الهندي سودير سامبريت بالمركز الأول والهندي جاين فيرسين ثانياً والهندي يشوانت سارافانان ثالثاً. أما في بطولتي الشطرنج الطلقة، فقد تمكن الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني ألكسندر زوباريف من الفوز بكلتا البطولتين والتي شهدت مشاركة 60 لاعباً.

ووجه الحكم والمنظم الدولي سعيد يوسف شكري الأمين العام بنادي دبي للشطرنج والثقافة التهنئة لمجتمع الشطرنج حول العالم بهذا اليوم الاحتفالي. كما أعرب عن سعادته البالغة بالشراكة القائمة مع مركز تايمز سكوير بدبي مستضيف الحدث والذي سخر إمكانياته لإنجاح الحدث، كما توجه بالشكر لشركة بارادايم شريك النادي في التنظيم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز