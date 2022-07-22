هيئة الرياضة" و اتحاد المبارزة يناقشان سبل اكتشاف المواهب

المصدر: وام

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أكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة تطلع الهيئة لإيجاد أفضل سبل اكتشاف وتطوير المواهب في الاتحادات الرياضية بهدف إعداد جيل قادر على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل القارية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات " الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة" بحضور عبد العزيز الحصان الشامسي، مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة، وعمر خلف، مدير إدارة الحوكمة الرياضية، لوضع بنود استراتيجية مستقبلية تهدف لتعزيز الحوكمة داخل الاتحاد وتطوير آلية اكتشاف المواهب وتنميتها.

و قال الشيخ سهيل بن بطي: "نعمل مع اتحاد المبارزة على تعزيز التنافسية في الرياضة عبر دراسة نقاط القوة الحالية والفرص المستقبلية، إضافة إلى تحديد سبل تطوير حضور رياضة المبارزة في المجتمع، ما يساهم في استقطاب المزيد من المواهب".

يأتي الاجتماع في أعقاب اختيار المبارزة ضمن قائمة الرياضات ذات الأولوية التي أعلن عنها المجلس التنسيقي في يونيو الماضي، إلى جانب رياضات ألعاب القوى، والقوس والسهم، والرماية، والجودو.

و تعقد الهيئة اجتماعات مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية لوضع بنود استراتيجيات مستقبلية تساعد على بناء أبطال رياضيين جدد بما يتناسب مع استراتيجية القطاع الرياضي 2032 الرامية لتوسيع قاعدة المشاركة في الألعاب الأولمبية.

و أوضح الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: "نقدر العمل الكبير الذي يقوم به اتحاد المبارزة لتوسيع قاعدة استقطاب المواهب بالتعاون مع الأندية ومختلف الجهات المعنية، تحديدا اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي في ظل جهوده الدؤوبة في هذا الشأن.

وأضاف: "ستساعد الاستراتيجيات الجديدة على توسيع آفاق الشراكة لدى الاتحادات وتعزيز الحوكمة ما يساهم بإيجاد أفضل السبل لتطوير البطولات المحلية وتعزيز فرص المنتخبات الوطنية بتحقيق الإنجازات والحفاظ على استدامة المنظومة الإدارية للاتحاد".

و ثمن المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الجهود التي توليها الهيئة لدعم الاتحادات وقالت :" نعمل على الاستفادة من التطور التقني والرقمي وفقا للاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات بهدف تطوير آلية العمل داخل الاتحاد عبر الاستفادة من الطرق التقنية الحديثة في تسجيل أدق البيانات عن اللاعبين والبطولات".

وأضاف : " نتطلع إلى تطوير سبل تنمية المواهب عبر استخدام طرق تدريب متطورة تعتمد على زيادة تشجيع المواهب الشابة خلال التمارين عبر خلق تحديات مفيدة وممتعة للاعبين مما يساهم بزيادة الإبداع ويسرع عملية التطوير".

و استعرض الاجتماع الاستمارات التي يتم تقديمها لاتحادات الرياضات ذات الأولوية والتي تتضمن تفاصيل دقيقة عن آلية العمل داخل الاتحاد والمرتكزات التي سيتم بناء الاستراتيجية الجديدة وفقها، إضافة إلى تحديد المواهب المميزة بكل فئة عمرية والخطط التي سيتم اتباعها لإعدادها بدنيا وذهنيا بهدف تعزيز الفرص بتحقيق الإنجازات، وسيتم رسم الملامح الكاملة للاستراتيجية من خلال ورش عمل لاحقة تجمع الهيئة بالاتحاد.



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