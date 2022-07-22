وفد مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية يشيد بإمكانيات الشارقة

المصدر: وام

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أشاد وفد مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية بالإمكانيات الكبيرة والتأهيل المميز للمؤسسات الرياضية والإجتماعية والثقافية بإمارة الشارقة ما يؤكد أن اختيار الإمارة لتكون عاصمة للثقافة الرياضية العربية في دورتها الأولى لم يأت من فراغ وإنما كان تأكيداً لجدارتها وتفوقها.

جاء ذلك خلال الزيارة التي بدأها الوفد أول أمس و تستمر حتى 24 يوليو الجاري بدعوة من مجلس الشارقة الرياضي بهدف عقد الإجتماعات التنسيقية المشتركة ووضع تفاصيل الملتقى الثقافي الرياضي العربي والبرنامج النهائي للفعاليات والأنشطة.

وفي هذا الصدد التقى سعادة عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس الوفد الذي ضم كلا من أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية رئيس مجلس الأمناء وفيصل غسال مدير عام الرياضة بجامعة الدول العربية وعلي عمر ممثل الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والدكتور عمرو الحداد عضو اللجنة الرياضية بجامعة الدول العربية و سامح الصريطي عضو مجلس الأمناء لجائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية و أيمن بدرة الأمين العام للاتحاد العربي للثقافة الرياضية وزيد خيامي نائب رئيس اللجنة الرياضية وحسن شرارة عضو اللجنة الشبابية و حسن مسعود عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي وعبداللطيف المتوكل نائب رئيس الإتحاد .

و عقد الوفد اجتماعاً تنسيقياً مع المجلس على هامش الزيارة لمناقشة تفاصيل الملتقى الثقافي الرياضي العربي والبرنامج الأساسي للفعاليات والأنشطة المصاحبة ومواعيد التنفيذ إلى جانب عقد مؤتمر صحفي بمدينة خورفكان للإعلان عن التفاصيل النهائية.

و زار الوفد عددا من المؤسسات والمواقع في إمارة الشارقة ضمت مختبرات المهارات في ناشئة الشارقة، وبيت الحكمة، وأكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك ومجمع القرآن الكريم والغرفة الماطرة، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، إلى جانب زيارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأكبر في الدولة على مستوى اللعبة واطلع على مجريات صيف الشارقة الرياضي من خلال زيارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي الحمرية الثقافي الرياضي كما قام بزيارة لمدينة خورفكان وأبرز معالمها منها إستراحة السحب، وبرج الرابي ومدرج خورفكان ونصب المقاومة.

و قال سعادة عبدالملك جاني إن زيارة وفد أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية تمثل إضافة حقيقية للثقة المستمدة من الإنجازات الدائمة التي تحققها الإمارة مشيرا إلى أن الشارقة تتمتع بإمكانيات ثقافية وأكاديمية وعملية وتقنية ومقومات أساسية تقود لنجاح أي حدث أياً كان رياضياً أو ثقافياً أو إجتماعياً .

و تقدم أعضاء الوفد بالشكر والتقدير لإمارة الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي على الزيارة والبرنامج الحافل و التعرف على مختلف المعالم والمواقع في الإمارة في مختلف المجالات.



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