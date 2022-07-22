بدعم إماراتي .. إشهار اتحاد جنوب آسيا للدراجات الهوائية

المصدر: وام

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بدعم إماراتي من خلال أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، تم إشهار اتحاد جنوب آسيا للدراجات الهوائية؛ باعتراف من الاتحاد الدولي للدراجات وبالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي عقب الاجتماع الذي تم في فرنسا.

ويضم الاتحاد الجديد في عضويته 8 دول هي الهند والمالديف ونيبال وأفغانستان وباكستان وبنجلادش وسريلانكا وبوتان.

وأكد أسامة الشعفار أن القرار يأتي لإثراء اللعبة دوليا وقاريا.

وتقرر إطلاق العديد من المبادرات والأنشطة لتشجيع برامج التدريب والتأهيل في مختلف الدول الآسيوية ضمن برامج الاتحاد الدولي للدراجات، والتي تهدف لنشر وتعزيز مكانة اللعبة في مختلف دول العالم عن طريق عقد دورات مجانية في مجالات التدريب والتحكيم وميكانيكا الدراجات بعدد من الدول الآسيوية قبل نهاية 2022 .

وأكد الشعفار أن الفترة المقبلة ستشهد خطوة مماثلة بإشهار اتحاد غرب آسيا للدراجات والذي يضم في عضويته 17 دولة.

على جانب آخر، قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدراجات تنظيم بطولات آسيا لسباق الطريق في تايلاند وللمضمار في ماليزيا وللدراجة الجبلية في الهند ولدراجة BMX في الفلبين، وسيتم إدراجهم بأجندة الاتحاد الدولي عقب اجتماعه السنوي في سبتمبر المقبل.

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