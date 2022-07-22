الحمرية يحتضن منتخب ناشئي اليد استعداداً للآسيوية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يدخل منتخبنا الوطني لناشئي اليد السبت معسكره الداخلي في فندق نادي الحمرية والذي يستمر لغاية 29 يوليو الجاري، ويمثل هذا المعسكر المحطة الثالثة، والتي تأتي في إطار استعدادات منتخبنا للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة مواليد 2004 والتي تحتضنها مملكة البحرين الشقية خلال الفترة من 20 ولغاية 31 أغسطس المقبل والمؤهلة لبطولة العالم في اليابان 2023.

وبذلك يواصل منتخب الناشئين تدريباته اليومية والمقرر إقامتها في نادي الحمرية اعتباراً من اليوم السبت خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بقيادة المدرب الوطني قاسم عاشور ومساعده إبراهيم الأميري، وبحضور الإداري محمد راشد وبمتابعة من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، تدريباته المكثفة وهو يسابق الزمن بتدريبات محلية من خلال تجمعات داخلية يركز خلالها الجهاز الفني على ترسيخ الجانب الفني الفردي والجماعي لتعزيز عملية الانسجام بين صفوف الفريق، وبالوقت نفسه لم يغفل رفع معدلات اللياقة البدنية لجميع لاعبي المنتخب المكون من 20 لاعباً من العديد من أندية الدولة، مثلت معظم عناصرها من اللاعبين الواعدين بفئة الأشبال، إلى جانب عدد من اللاعبين الناشئين.

عمل مكثف

وأعرب إبراهيم الأميري مساعد المدرب عن رضاه لما وصل إليه لاعبو المنتخب من جهوزية رغم قصر فترة الإعداد للمشاركة في البطولة رغم اقتصارها محلياً في ظل فقر بل صعوبة إقامة مباريات ودية تجريبية مع فرق محلية.

وبنظرة تفاؤلية قال إن كل الأمور تسير وفق الخطة التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأخ قاسم عاشور بجميع مراحلها الإعدادية الداخلية، ونأمل أن تستكمل بإقامة معسكر خارجي مع بداية شهر أغسطس، وذلك من أجل الوصول بالفريق لأعلى درجات الاستعداد.

كما أعرب الأميري عن تفاؤله بتقديم الفريق مستوى يرقى للطموحات، ولكنة بالوقت نفسه لم يخف قوة مجموعتنا الثانية والتي وصفها الخبراء بالحديدية، والتي ضمت اليابان والسعودية وقطر والعراق والكويت، وخصوصاً أن العديد من لاعبيه من الأشبال إلى جانب عدد من الناشئين.

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