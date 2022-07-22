الجامايكية شيريكا جاكسون تحرز ذهبية سباق 200م في "مونديال يوجين"

المصدر: أ ف ب

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أحرزت الجامايكية شيريكا جاكسون أمس الخميس ذهبية سباق 200م في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأمريكية.

وقطعت جاكسون مسافة السباق بزمن 21.45 ثانية محققة رقما قياسيا جديدا للبطولة وثاني أسرع توقيت في التاريخ خلف حاملة الرقم القياسي العالمي الأمريكية فلورانس غريفيث-جوينر (21.34 ث منذ العام 1988).

وعادت الفضية إلى مواطنتها المتوجة بذهبية سباق 100م شيلي-آن فرايزر-برايس (21.81 ث) والبريطانية دينا آشير-سميث حاملة اللقب (22.02 ث).

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