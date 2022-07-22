محمد بن سلطان: «أبوظبي للزوارق» جاهز لتحدي «المونديال»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالفريقين الإماراتيين فريق أبوظبي للزوارق السريعة وفريق الشارقة اللذين يدخلان اليوم اختبار الجولة الأولى لبطولة العالم لزوارق الفورمولا2 في مدينة أوجستو في بولندا وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، وأكد الشيخ محمد بن سلطان على الثقة الكبيرة في أن يوفق حامل لقب البطولة فريق أبوظبي في الحفاظ على اللقب عن طريق أبطاله راشد القمزي ومنصور المنصوري.

وتحدث الشيخ محمد بن سلطان عن القوة والحضور الكبير للفرق الإماراتية في الوقت الحالي عبر الرياضة البحرية بشكل عام ومختصاً بالذكر فريق أبوظبي الذي بدأ موسمه الحالي بقوة بتحقيق الفوز بالمركز الأول في أكثر من بطولة والجولات الأولى بالتحديد لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1 وبطولة العالم للدراجات المائية معرباً عن أمله في أن يستمر حضور وقوة الفريق في منافسات الفورمولا2 حالياً وقال: ما يقدمه فريق أبوظبي للزوارق السريعة من عروض قوية يجعله الفريق رقم واحد في الوقت الحالي على مستوى العالم ونأمل أن يستمر على نفس النهج والتفوق في المشاركات الحالية والقادمة أيضاً.

تأكيد

وتمنى الشيخ محمد بن سلطان أن تقدم الفرق الإماراتية من خلال أولى جولات الفورمولا2 القوة المأمولة والمستوى المتطور للرياضة البحرية الإماراتية بالوصول لمنصات التتويج وتحقيق التمثيل الرياضي الأمثل للحضور البحري الإماراتي مؤكداً أن أبطال الإمارات يمتلكون كل المقومات والعناصر اللازمة لتحقيق ذلك لا سيما مع الخبرة الكبيرة لحامل لقب البطولة راشد القمزي والشاب المتميز منصور المنصوري.

تميز

يعد فريق أبوظبي المشارك عبر البطولة صاحب أفضل رصيد من الإنجازات بين كافة المشاركين الحاليين بحصد اللقب أربع مرات عبر المتألق راشد القمزي والتي كان آخرها الموسم الماضي حيث حقق اللقب بالوصول للنقطة 47 في الجولة الختامية من البطولة والتي أقيمت في مدينة فيلا فيلها في البرتغال، في حين يسعى منصور المنصوري لتحقيق مراكز متقدمة عبر المنافسة خاصة وأنه يدخل موسمه الثاني مع فريق أبوظبي خلال هذه البطولة.

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