التايكواندو يشارك في بطولتي العالم وآسيا للشباب والناشئين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يشارك منتخب الإمارات للتايكواندو في بطولة العالم للناشئين والشباب والتي تقرر إقامتها في بلغاريا خلال الفترة من 28 يوليو الحالي وحتى الرابع من أغسطس المقبل وذلك ببعثة رسمية برئاسة العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو وعضوي مجلس الإدارة عبد الله السماحي إداري فريق الرجال وحنان الكثيري إداري فريق البنات ومدرب المنتخب تامر صلاح بالإضافة لثمانية لاعبين ولاعبات وبواقع أربعة في منافسات ، كما يشارك اللاعبون في وقت لاحق في بطولتي أسيا للناشئين والشباب والتي ستقام في فيتنام خلال الفترة من (23-28) أغسطس المقبل.

وأشاد أحمد الزيودي رئيس الاتحاد باستعدادات لاعبي ولاعبات المنتخب والعزيمة والإصرار التي يتمتعون بها لتقديم مستويات فنية مميزة تعكس تطور رياضة التايكواندو على المستويين المحلي والإقليمي ومتمنياً لهم النجاح خلال المشاركة المقبلة تمهيداً لمشاركات لاحقة ومؤكداً أن المشاركة في بطولة العالم مهمة للمكاسب الفنية المتوقعة.

بدوره قال مدرب المنتخب تامر صلاح: نتطلع من خلال هذه المشاركة إلى أن يقدم لاعبو ولاعبات المنتخب مستويات طيبة بالرغم من قوة البطولة وصعوبتها بكونها بطولة العالم والمنافسة على تحقيق أفضل المراكز .

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