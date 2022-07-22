سهيل بن بطي: شراكة الرياضة والتعليم تعزّز حضورنا الأولمبي

المصدر: دبي - البيان

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اجتمع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الأمين العام لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بممثلي اتحادات الرياضات المدرجة ضمن مشروع الألعاب المدرسية، بهدف وضع خطط تساعد على إدراج هذه الرياضات داخل مؤسسات القطاع التعليمي، وتحقيق أفضل استفادة من البطولات المدرسية لتطوير آلية اكتشاف المواهب في هذه الرياضات وتقديم الدعم الكافي لتمكينها.

وتندرج ضمن مشروع الألعاب المدرسية 8 رياضات مختلفة منها الرياضات الخمس الموجودة ضمن قائمة ذات الأولوية (الجودو- المبارزة- الرماية- القوس والسهم- ألعاب القوى) إلى جانب رياضات التايكواندو والريشة الطائرة والسباحة. بالتالي تمثل هذه الخطوة ركيزة أساسية ببدء تطوير حضور هذه الرياضات في المدارس لتوسيع قاعدة ممارستها وزيادة رفد الأندية والاتحادات بمواهب متميزة.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «نتطلع إلى استثمار الشراكة مع مؤسسات القطاع التعليمي لتحقيق الأهداف المرسومة باستراتيجية القطاع الرياضي 2032 الرامية إلى تعزيز حضورنا الأولمبي، ونعمل عبر الاتحاد المدرسي والجامعي على إيجاد أفضل سبل التعاون بين اتحادات الرياضات ووزارة التربية والتعليم لتطبيق الخطط الفنية التي تضعها الاتحادات ضمن المدارس، عبر إحداث تغيير في طرق تدريب الطلبة وتجهيزهم للبطولات المدرسية».

دعم

وأضاف: «ندعم جهود الاتحادات لتحقيق التعاون فيما بينها ورسم الخطط الفنية التي سيتم تقديمها لوزارة التربية والتعليم بهدف الوصول إلى أفضل درجات التنسيق بأساليب العمل والتدريب، وهو ما سينعكس بالإيجاب على عملية إعداد المواهب، حيث ستساعد هذه الخطط الاتحادات على الوصول، عبر مؤسسات القطاع التعليمي، إلى جميع الطلبة في مختلف مدارس الدولة مما يمنحنا الفرصة لوضع الركيزة الأساسية بعملية اكتشاف المواهب الرياضية، وإنجاز الخطوة الأولى والأهم بمشروع صناعة أبطال إماراتيين جدد».

ويعمل المشروع على تأمين أفضل استفادة من الشراكات التي يحققها اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.

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وأطلع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، ممثلي اتحادات الألعاب على خطط الاتحاد المدرسي والجامعي، مشيراً إلى تقسيم البطولات المدرسية إلى 3 مراحل تضم الأولى جميع الطلبة الراغبين بالمشاركة، عبر بطولات تقام في مختلف المدارس، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتنافس فيها مدارس كل إمارة فيما بينها بغرض تأهيل أفضل المواهب الرياضية إلى المرحلة الثالثة التي تقام فيها المنافسات على مستوى الدولة.

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