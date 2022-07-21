نجمة التنس بادوسا تنضم لقائمة النجوم الذين يتخذون من دبي مقرا لإقامتهم

المصدر: وام

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انضمت نجمة التنس الإسبانية باولا بادوسا المصنفة الرابعة على العالم لقائمة نجوم الرياضة العالمية الذين يتخذون من دبي مقرا لإقامتهم وتدريباتهم؛ حيث حصلت على الإقامة الذهبية في الإمارات ضمن فئة الأبطال الرياضيين.

وحرص مجلس دبي الرياضي على استقبال البطلة الإسبانية، حيث التقت سعيد حارب أمين عام المجلس، بحضور خالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق في المجلس وفوزية فريدون رئيسة قسم تطوير رياضة المرأة ومدرب ومدير أعمال البطلة العالمية.

ورحب أمين عام مجلس دبي الرياضي بنجمة التنس الإسبانية، وأعرب عن سعادته بالزيادة المستمرة في عدد النجوم والأبطال من مختلف الرياضات والجنسيات الذين يقررون الإقامة في دبي والاستمتاع بجودة الحياة ومراكز التدريب والمنشآت الرياضية والسياحية ذات المواصفات العالمية ومراكز التسوق الكبرى.

وتضم قائمة نجوم الرياضة، الذين يقيمون في دبي ، أبطالا أولمبيين مثل الدنماركي فيكتور اكسلسن الفائز بذهبية الريشة الطائرة في أولمبياد طوكيو وأبطالا في الجمباز وسباقات السيارات والتنس ولاعبي ومدربي كرة القدم من مختلف الجنسيات والأندية العالمية.

وأوضح حارب للبطلة الإسبانية الدعم الذي تناله الرياضة من القيادة الرشيدة والتنوع الكبير في البطولات التي يتم تنظيمها في دبي سنويا وتضم عددا كبيرا من البطولات والفعاليات الرياضية الدولية الكبرى.

وأكد أن المدينة أصبحت وجهة مفضلة لنجوم الرياضة العالمية وأقوى الأندية والمنتخبات سواء لإقامة معسكرات تدريبية أو الاقامة بشكل مستمر حيث تتوفر جميع عوامل الجذب وتنوع وتطور الخدمات وقطاعات الصحة والنقل والاتصالات وتوفر المنشآت الرياضية عالمية المستوى.

وأشادت بادوسا "24 عاما" ، التي تقدمت في أبريل الماضي للمركز الثاني عالميا في تصنيف محترفات التنس ، وتستعد حالياً للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة "فلاشينج ميدوز" ، بأسلوب الحياة الذي تعيشه في دبي.

وأكدت بادوسا سعادتها بما توفره دبي من مراكز تدريب من بين أفضل المراكز عالميا ، وأنها تستعد بجدية وقوة للبطولات المقبلة.

كما أكدت أنها تزور دبي بشكل مستمر للمشاركة في بطولة دبي الدولية للتنس وقضاء إجازاتها قبل أن تقرر الاستقرار بشكل مستمر في دبي ويسعدها أن تشاهد نمو هذه الرياضة في المدينة التي تحبها وأن تشاهد وتساهم في ظهور جيل جديد من اللاعبات واللاعبين.



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