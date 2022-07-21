«أبيض السلة» يبدأ الاستعداد لـ«الخليجية» الأسبوع المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تعود بعثة منتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة إلى دبي اليوم بعد انتهاء مشاركة الفريق في البطولة العربية للشباب بمصر، والتي شهدت المشاركة الأولى لمنتخبنا في بطولات خارجية.

ويبدأ منتخبنا مطلع الأسبوع المقبل استعداداته للبطولة الخليجية، التي تستضيفها دبي من 26 الجاري إلى 6 أغسطس والمؤهلة لنهائيات كأس آسيا.

وتقام البطولة الخليجية بمشاركة منتخبات الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر.

حفل

وأكد اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة دعمه لكل المنتخبات العربية للوصول للقارية والعالمية وقال خلال حفل اللجنة المنظمة للبطولة العربية: الاتحاد العربي حريص على تكثيف البطولات ودورات التدريب والتحكيم بهدف دعم الأندية والمنتخبات والمدربين والحكام وكافة كوادر اللعبة للارتقاء بمستواها والوصول إلى العالمية.

حضر الحفل عبدالله الأنصاري قطب كرة السلة الإماراتية،عميد الإداريين وعبدالرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس اللجنة الفنية للبطولة.

وأشاد القرقاوي بجهود اللجنة المنظمة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري منظم البطولة على إخراج بطولة الشباب بصورة مشرفة وثمن جهود الأمانة العامة للاتحاد العربي بقيادة العميد عبدالله شلبي وفريق العمل المساعد على الجهود المبذولة قبل وأثناء البطولة وتناول القرقاوي ما أفرزته البطولة الحالية من مستويات فنية تبشر بمستقبل واعد لهذه الفئة وقال: توجد فرق فرضت نفسها وقدمت مستويات عالية خاصة مصر والجزائر ونطالب الاتحادات التي لم تظهر منتخباتها بالصورة المطلوبة أن تستفيد من الأخطاء وترتقي بفرقها في البطولات المقبلة.

دعم

من ناحية أخرى وجه الدكتور مجدي أبو فريخة،الشكر للواء إسماعيل القرقاوي ومجلس إدارة الاتحاد العربي والأمانة العامة للاتحاد على دعمهم للجنة المنظمة ومساهمتهم بنجاح البطولة كما رحب بأمين السر السابق لاتحاد السلة الإماراتي عبدالله الأنصاري على تشريفه الحفل متمنياً لكل الفرق التوفيق والنجاح.

وفي ختام الحفل جرت مراسم توزيع الدروع بين الاتحاد العربي واللجنة المنظمة من جهة وبين اللجنة والوفود المشاركة،وقام راشد النقبي مشرف منتخب الإمارات بإهداء دروع تذكارية لرئيس الاتحاد العربي واللجنة المنظمة والوفود نيابة عن وفد الإمارات.

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