مؤسسة دبي للمرأة و"دبي الدولي للرياضات البحرية" توقعان اتفاقية تعاون

المصدر: وام

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.وقعت مؤسسة دبي للمرأة اتفاقية تعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في مجال الأنشطة المختلفة التي تدعم التطوير المؤسسي لدى الجانبين والتعاون في تنظيم فعاليات الرياضات البحرية للسيدات على مدار العام من خلال توظيف الخبرات البشرية والإمكانيات التقنية لديهما بما يسهم في فتح المجال أمام السيدات للمشاركة في مسابقات الرياضات البحرية فضلا عن الاستفادة المرافق الرياضية الحديثة بنادي دبي للسيدات عضو مؤسسة دبي للمرأة.

وتأتي الاتفاقية في إطار سعي الطرفين لتعزيز علاقات التعاون والشراكات الاستراتيجية بما يعزز دور المرأة في مختلف القطاعات لاسيما في المجال الرياضي.

وقع الاتفاقية شمسة صالح عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وتنص الاتفاقية على تطوير خدمات يتم تقديمها لمنتسبي الطرفين والارتقاء بها إلى أعلى مستويات الجودة وتنظيم ورش عمل مشتركة ذات صلة بمجالات عملهما واستفادة موظفي نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وعائلاتهم والمتسابقين وعائلاتهم من البرامج التي توفرها مؤسسة دبي للمرأة واستفادتهم كذلك من مزايا حصرية لكافة أشكال العضوية بنادي دبي للسيدات.

وقالت شمسة صالح إن هذه المذكرة تأتي في إطار مبادرات مؤسسة دبي للمرأة لترجمة رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ورئيسة نادي دبي للسيدات بتقديم كافة أشكال الدعم للمرأة في مختلف القطاعات بما في ذلك تشجيعها على ممارسة الرياضة بمختلف مجالاتها لما لذلك من أهمية صحية وبدنية ونفسية وتأهيلها للمشاركة في الفعاليات الرياضية البحرية المحلية والعالمية.. كما تأتي انطلاقاً من توجيهات سموها بتكريس كافة إمكانيات نادي دبي للسيدات لإنجاح الفعاليات الرياضية الخاصة بالمرأة وتعزيز ريادة النادي في هذا المجال.

وأضافت أن هذه الاتفاقية تعزز جهود مؤسسة دبي للمرأة في بناء شراكات استراتيجية مؤثرة في ملف المرأة وتمكينها من القيام بدور محوري في استشراف وصنع المستقبل كواحدة من الركائز الرئيسية لاستراتيجية عمل المؤسسة مشيدةً بجهود ومبادرات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تنظيم الأنشطة الرياضية البحرية النوعية التي تسهم في خلق بيئة تنافسية لكافة شرائح المجتمع ودوره في تعزيز مكانة دبي كمقصد سياحي للرياضات البحرية.

من جانبه وجه محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر الجزيل إلى سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ورئيسة نادي دبي للسيدات على الإهتمام والمتابعة ودعم المبادرات التي من شأنها الإرتقاء بالمرأة في مختلف المجالات ومن بينها الرياضة نحو مجتمع سليم ومعافى وفي ظل منظومة عمل مشتركة تحت مظلة مجلس دبي الرياضي.

وأوضح أن توقيع الاتفاقية يأتي في اطار جهود مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة سعادة أحمد سعيد بن مسحار للدفع بالمنظومة الرياضية وتفعيل دور المرأة في المجال الرياضي البحري بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها حكومة دبي وتوجهات مجلس دبي الرياضي لجعل دبي الوجهة الرياضية الأولى في المنطقة والشرق الأوسط كما ينسجم توقيع الاتفاقية مع التوجه والخطة الاستراتيجية المحدثة 2021 - 2027 للنادي لفتح آفاق التعاون مع المؤسسات الرياضية في الإمارة لخدمة المجتمع المحلي مبينا إن هذا التعاون من شأنه أن يشكل نقلة كبيرة ويزيد من فرص نجاح الفعاليات وأيضا اقبال العنصر النسائي على ممارسة الرياضات البحرية وفق معايير تنظيمية إحترافية. كما تهدف "مؤسسة دبي للمرأة" التي تأسست في عام 2006 بموجب القانون رقم /24/ الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إلى تطوير قدرات المرأة الإماراتية وإبراز دورها الفاعل وتعزيز مشاركتها في المجالين المهني والاقتصادي وتضم المؤسسة تحت مظلتها "نادي دبي للسيدات".

ويعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أحد الصروح الرياضية البحرية المتميزة في الشرق الاوسط والنادي الأعرق والرائد في هذا المجال منذ عام 1988 حيث حصل على عضوية المنظمة الرياضية الأولى في مجال الرياضات البحرية الاتحاد الدولي للسباقات البحرية "يو آي ام" عام 1991 ثم أصبح الجهة المسئولة عن الرياضات البحرية في إمارة دبي منذ عام 1994 ليواصل جهوده في تطوير الرياضات البحرية بمختلف أنواعها وإحياء الموروث الشعبي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمتمثل في سباقات السفن والقوارب التراثية المحلية.

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