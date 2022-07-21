«بالمز الرياضية» تكرم أبطال الجوجيتسو المتوجين بميداليات الألعاب العالمية

المصدر: أبوظبي- البيان

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كرمت شركة بالمز الرياضية ثلاثة من لاعبي منتخب الإمارات للجوجيتسو الذين حققوا إنجازاً رياضياً وتاريخياً غير مسبوق بحصدهم لـ 5 ميداليات ملونة من بينها ذهبيتان، وذلك في دورة الألعاب العالمية التي أقيمت في مدينة برمنغهام بالولايات المتحدة الأمريكية واختتم يوم الأحد الماضي.

وقدمت الشركة مكافأة مالية للأبطال وذلك تكريماً وتحفيزاً للثلاثي الذين شرفوا الوطن في المحافل العالمية بحصد الميداليات الذهبية، كون أن ما حققوه يعد الإنجاز الأكبر والأهم لأي منتخب إماراتي خلال مشاركاته التاريخية في هذه الدورة العالمية المهمة التي تنافس في نسختها هذه المرة 3600 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم، في 36 رياضة مختلفة.

وقد شمل التكريم البطل فيصل الكتبي الذي فاز بذهبيتين في وزن 85 كغ وفي الوزن المفتوح، ومحمد السويدي الذي حصد الميدالية الفضية في وزن 69 كغ، وشما الكلباني التي حققت ميداليتين برونزيتين في وزن 63 كغ والوزن المفتوح.

وثمن فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين بشكل عام ولرياضة الجوجيتسو، كما أثنى على نجاح اتحاد اللعبة برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي في قيادة مسيرة جوجيتسو الإمارات نحو الإنجازات في كافة المحافل.

وقال درويش في تصريحات صحافية على هامش تكريم الأبطال إن ما حققه المنتخب في الولايات المتحدة يعتبر إنجازاً تاريخياً وإن شركة بالمز الرياضية عملت على تكريم الأبطال لكونهم استحقوا ذلك عطفاً على رفع اسم الإمارات عالياً في البطولة.

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