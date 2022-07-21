انتخاب ناصر المرزوقي عضواً في «عربي التنس»

المصدر: دبي - البيان

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انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتنس، ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، عضواً في الاتحاد العربي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في دولة الكويت، مضيفاً بذلك منصباً دولياً جديداً للإمارات في المحافل الدولية.

وفاز الشيخ أحمد الجابر عبدالله الجابر الصباح بمنصب رئاسة الاتحاد العربي للتنس، وجرى الاجتماع بحضور ممثلي الاتحادات العربية من 18 دولة، ومثل الإمارات عضو مجلس الإدارة محمود خليفة البلوشي.

وأهدى المرزوقي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وللأسرة الرياضية وأسرة رياضة التنس، مقدماً الشكر إلى سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي، رئيس اتحاد الإمارات للتنس للدعم المستمر، الذي أسهم بنيل الإمارات العضوية.

ويعكس فوز ناصر المرزوقي بعضوية الاتحاد العربي للتنس النقلة النوعية لرياضة التنس في الإمارات ودورها العالمي في استضافة مختلف البطولات الدولية والإقليمية، ودورها المحوري في نشر ثقافة رياضة التنس، كما يشغل المرزوقي منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للتنس أيضاً.

وأوضح محمود البلوشي أن الجمعية العمومية اختارت خمسة أعضاء من بين عشر دول ترشحت للعضوية، وهم إضافة إلى ممثل الإمارات، كل من خالد طلعت من السودان، وأسامه إسماعيل من الجزائر، وخالد جمال نفاع من الأردن، ومها راسم جراد من فلسطين.

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