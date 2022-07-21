طرح التذاكر غداً.. نزالات "يو إف سي" تعود إلى أبوظبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعود نزالات "يو إف سي" إلى أبوظبي، بمواجهة حاسمة على اللقب العالمي للوزن الخفيف، بين المصنف الأول بطل العالم السابق تشارلز أوليفيرا والمصنف الرابع إسلام ماخاتشيف، وذلك في الاتحاد آرينا بجزيرة ياس 22 أكتوبر المقبل.

وتندرج المواجهة التي تنظمها فلاش للترفيه، ضمن شراكة عقدتها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي عام 2019، مع المنظمة العالمية للفنون القتالية المختلطة "يو إف سي".

ويستطيع الجمهور متابعة النزالات الحية مباشرة في الاتحاد أرينا، حيث تطرح تذاكر حضور المواجهة بداية من غد الجمعة، فيما يستطيع أعضاء نادي "يو إف سي فايت كلوب"، ومن سجلوا اهتمامهم بالفعالية مسبقاً، شراء التذاكر مبكراً اليوم.

ويطمح النجم البرازيلي أوليفيرا إلى استعادة اللقب الذي أحرزه في مايو 2021 بانتصاره على مايكل تشاندلر في الجولة الثانية من نزالهما، قبل أن يُدافع عنه بعدها بـ 7 أشهر أمام داستن بورييه.

ويحظى ماخاتشيف بشعبية كبيرة في أبوظبي، بعد نزاليه في أبوظبي ضد ديفي راموس ودان هوكر في 2019 و2021 على الترتيب.

وواصل ماخاتشيف الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم خلال الفترة الماضية، بفوزه على بوبي جرين في الجولة الأولى من نزاله الأخير، ليكون الانتصار العاشر على التوالي.

ويطمح ماخاتشيف إلى إضافة انتصار جديد لرصيده، خلال المواجهة المرتقبة مع أوليفيرا، أمام جمهوره الكبير في أبوظبي.

وبالتزامن مع نزالات "يو إف سي 280 أوليفيرا ضد ماخاتشيف"، تحتضن أبوظبي فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي من 17 إلى 23 أكتوبر المقبل، التي تتضمن برنامجاً حافلاً من تجارب وأنشطة الجمهور وحفلات موسيقية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز