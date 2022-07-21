تصريحات صادمة لأسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون

المصدر: وكالات

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أكد أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون، إنه يشعر باقترابه من الموت، في تعليقات أثارت تعاطف محبيه.

وكان بطل الملاكمة الأسبق للوزن الثقيل صاحب الـ 56 عاما، يتحدث خلال مقطع صوتي "بودكاست" مع شون ماكفارلاند معالج الصدمات والإدمان الأمريكي، وقال: "سنموت جميعاً في يوم من الأيام بالطبع، عندما أنظر في المرآة أرى تلك البقع الصغيرة على وجهي وأقول هذا يعني أن تاريخ انتهاء صلاحيتي قريب جداً".

وأضاف أحد أشهر الملاكمين على مر العصور: "أي ثروة لا تجلب السعادة والأمان حسبما يعتقد كثيرون، المال لا يعني لي شيئاً".

وتابع: "دائماً الناس يعتقدون أن المال سيجعلهم سعداء، أنه شعور زائف".

وأكمل: "تعتقد أنك لا تقهر عندما يكون لديك الكثير من المال وهذا ليس صحيحاً، لهذا السبب أقول دائماً إن المال هو شعور زائف بالأمان".

واكتسب تايسون شهرة واسعة منذ شبابه، حيث أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل في التاريخ بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عامًا، وفاز في 50 من أصل 58 نزالاً للمحترفين قبل الاعتزال، وتقاعد بعد الهزيمة أمام كيفن مكبرايد عام 2005.

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