سهيل بن بطي: إنجازات الجوجيتسو تعكس الريادة الإماراتية على خارطة الرياضية الدولية

المصدر: وكالات

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قال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، إن الإنجازات التي حققها أبطال الجوجيتسو تعكس مدى الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لجميع الرياضات في الدولة.

وأشار سعادته إلى أن تلك الإنجازات تؤكد أيضاً قدرة الرياضيين الإماراتيين على تحقيق الريادة في مختلف المحافل القارية والدولية، وتظهر العمل الكبير الذي قام به اتحاد الجوجيتسو لتوفير أفضل سبل إعداد المنتخبات الوطنية عبر إكساب اللاعبين واللاعبات الخبرة والثقة الكافية لمواجهة أقوى المنافسين.

وحققت بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو إنجازا كبيراً في دورة الألعاب العالمية بمدينة برمنجهام الأمريكية، تمثل في حصد المنتخب 5 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، مع تسجيل أرقام لافتة مثل حصول البطل فيصل الكتبي على الذهب للنسخة الثانية على التوالي.

كما حققت البطلة الصاعدة شما الكلباني /19 عاماً/ برونزيتين لتصبح أول فتاة إماراتية تحقق هذا الإنجاز في رياضة قتالية على هذا المستوى العالمي.

وأضاف سعادة الشيخ سهيل بن بطي: "تتطلع الهيئة لتعزيز عامل الإنجاز في مختلف الرياضات، وندعم جهود اتحاد الجوجيتسو نحو مواصلة العمل على تطوير أداء الرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات وترسيخ حضور دولة الإمارات على الخارطة الرياضية الدولية، ويمثل النجاح في أوزان وفئات متعددة وجود آلية عمل فاعلة لتطوير المواهب وتمكينها بهدف تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل العالمية".

من ناحيته قال سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن تحقيق تلك الإنجازات جاء بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة الرامية للارتقاء بالقطاع الرياضي، وإصرار اللاعبين على رفع راية دولة الإمارات عالية خفاقة في المحافل الدولية.

وأضاف الظاهري: "أظهر لاعبو المنتخب رغبة عالية لإثبات قدراتهم في الدورة، وتعزز ذلك بالجهد الكبير الذي بذلوه خلال المعسكر التحضيري والذي تم العمل من خلاله على رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين واللاعبات وإدخالهم في أجواء المنافسات، حيث يعمل الاتحاد بشكل مستمر على تأمين المعسكرات اللازمة لتطوير المنتخب الوطني بهدف الاستمرار في تحقيق الإنجازات".

وكان المنتخب الوطني للجوجيتسو قد أجرى معسكراً امتد لشهر كامل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لضمان أفضل استعداد قبل المشاركة بدورة الألعاب العالمية.

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