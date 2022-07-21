«شباب الطائرة» إلى الدمام

المصدر: (دبي - البيان)

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غادرت أمس بعثة منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة إلى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية لخوض غمار منافسات بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 يوليو حتى 1 أغسطس 2022، ويترأس البعثة عوض المنصوري رئيس لجنة المنتخبات الوطنية.

وتضم البعثة علي صالح الدوله مديراً للمنتخب وأحمد ندا هلال مدرباً ومروان رفعت عبد الحميد مساعداً للمدرب وضياء الدين حامد أخصائياً للعلاج الطبيعي، واللاعبون، عيسى ناصر عبدي وفيصل اللنجاوي ويوسف درويش حسن (شباب الأهلي) وعبد الرحمن المهري وراشد موسى الريامي ومسعود درويش سبكي ومحمد سلطان المنصوري (عجمان) وزايد بطي السويدي وراشد فهد جمعة ومحمد خالد الفلاسي (النصر) وأحمد إبراهيم بشير (الوصل) وخالد راشد المسكري (العين)، كما يرافق المنتخب الحكم مرشح دولي رغش صالح العامري.

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