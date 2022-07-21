«أبوظبي للزوارق» يبدأ رحلة الدفاع عن لقب «فورمولا 2»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يبدأ فريق أبوظبي للزوارق السريعة، رحلته اليوم صوب مغامرة وتحد جديدين بالسفر إلى بولندا استعداداً للمشاركة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق فورمولا-2 بمدينة أوجستو اعتباراً من غدٍ وحتى الأحد المقبل بمشاركة 25 زورقاً.

تمثل البطولة تحدياً مهماً لفريق أبوظبي حامل اللقب بالموسم الماضي عن طريق البطل راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 1، والذي حصد اللقب بتحقيق 47 نقطة.

وتوج فريق أبوظبي باللقب 4 مرات في 6 مواسم فقط منذ بدء مشاركته في 2016 عبر هذه البطولة، ويسعى بقوة للفوز باللقب الخامس هذا الموسم.

يترأس بعثة الفريق سالم الرميثي وتضم المتسابقين راشد القمزي ومنصور المنصوري والراديو مان ناصر الظاهري، إضافة للطاقم الإعلامي والإداري الخاص بالفريق..

وتم شحن زوارق الفريق قبل أسابيع لمنطقة المنافسة ومعسكر الزوارق على نهر أوجستو، حيث تقام السباقات الخاصة بهذه الجولة.

ووجه سالم الرميثي رئيس البعثة الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، للمتابعة الدائمة والدعم المتواصل للفريق.. كما وجه الشكر إلى أحمد ثاني الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب.

وشدد سالم الرميثي على أن فريق أبوظبي يهدف دوماً لتحقيق الألقاب .

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