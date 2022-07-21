14 مواطناً يجوبون العالم لنشر ثقافة الإمارات

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يواصل فريق «دبي رايدرز» رحلاته على الدراجات النارية حول العالم، رافعاً اسم وعلم دولة الإمارات، ومعرفاً بثقافتها وإرثها الكبير. ويحظى الفريق بدعم وتشجيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي يحرص على تبني ورعاية المواهب، وخاصة إذا كان الهدف والرسالة مكرسين للترويج لتقاليد وتراث وطنهم العزيز.

و«دبي رايدرز» هو فريق تأسس من مجموعة شباب مواطنين قرروا قهر التحديات ليجوبوا شتى أنحاء العالم حاملين علم الإمارات عالياً، ومدونين اسم دبي على دراجاتهم النارية.

سامي جمعة أحد أعضاء «دبي رايدرز» قال إن الفريق انطلق بـ4 أشخاص في بدايته، ويضم حالياً 14 فرداً، مشيراً إلى أنهم خلال جولة في أوروبا مروا على سباق «الزوارق السريعة» في مدينة ستريسا الإيطالية، الذي شهد مشاركة إماراتية وتغطية إعلامية من قناة دبي الرياضية. وأضاف: أجرت القناة لقاءً تلفزيونياً على الهواء مباشرة، تحدثنا فيه عن الهدف من تنظيم الرحلة.

وأوضح أنهم يحظون بحفاوة كبيرة عندما يتعرف عليهم الناس بأنهم من الإمارات، ويحرصون من جانبهم على التعريف بثقافة الإمارات ومعالمها الحضارية بالتعاون والتنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ويحرص البعض على التقاط الصور معهم عندما يشاهدون لوحات دبي على الدراجات.

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