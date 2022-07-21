الإمارات في صدارة «فالورانت» للرياضات الإلكترونية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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حقق فريق «زومرز» (Zoomers) الإماراتي (المكون من طلاب من جامعة برمنغهام، وجامعة كيرتن دبي، وجامعة الإمارات، وجامعة أبوظبي، وجامعة هيريوت وات) الفوز على الفرق المنافسة في بطولة «فالورانت» وذلك في نهائيات سلسلة بطولة أمازون للرياضة الإلكترونية للأبطال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حدث رياضي شيق شهد منافسة محتدمة استمرت أربعة أيام استضافتها «مينا تيك»، إحدى شركات GGTech، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفاز فريق «زومرز» على «فريق 2G» المؤلف من جامعة ابن طفيل، وسيدي محمد بن عبدالله، والمدرسة المغربية للعلوم الهندسية (EMSI)، ومكتب التكوين المهني من المغرب.

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