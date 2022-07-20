«بناء الأجسام» يوقع أربع اتفاقيات رعاية وتعاون

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أبرم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية 4 اتفاقيات رعاية وتعاون مع «جينيتك غروب» المتخصصة بالمكملات الغذائية الصحية والرياضية والطبية والتجهيزات الرياضية، و«شركة إس إف إس» المتخصصة في المعدات الرياضية وتجهيزات الصالات الرياضية بكافة المعدات والمستلزمات، و«شركة أندورانس» المختصة بتنظيم المسابقات والمناسبات الرياضية، ومع «غولدن سيكيورتي» التي تختص بتقديم كل أنواع الدعم في مجال مستلزمات الأمن والبروتوكول.

وجرى التوقيع على الاتفاقيات في مقر الاتحاد في دبي بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والأمين العام للاتحاد محمد عبدالرحيم المري، وعضوي مجلس الإدارة أحمد بن ظبوي الفلاسي، وعبدالرحمن العوضي، وشهد توقيع الاتفاقيات السكرتير الفني عبدالمجيد يزبك، ورئيس اللجنة الإعلامية عبدالله جمال البلوشي.

وتأتي هذه الشراكات بتوقيع الاتفاقيات وفقاً لتوجيهات مجلس إدارة الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالتواصل والتعاون مع الجهات والشركات المجتمعية لدعم مسيرة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الأمين العام للاتحاد محمد المري أن الاتحاد ماضٍ في التعاون مع جميع الجهات التي تسهم بتعزيز النقلة النوعية للرياضات التي يشرف عليها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مقدماً لها الشكر للتعاون بين الطرفين، مؤكداً أن الاتحاد بصدد عقد اتفاقيات تعاون أخرى في المستقبل لقناعتنا جميعاً بأهمية التسويق، خاصة ونحن نعيش في عالم الاحتراف.

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