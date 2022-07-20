94 فريقاً في بطولة لافيش الأولى للبادل تنس

المصدر: عجمان - البيان

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اختتمت بنجاح كبير بطولة لافيش الأولى للبادل تنس، التي أقيمت على ملاعب نادي بادل سكوير بعجمان بمشاركة 94 فريقاً مثلها 188 لاعباً من مختلف الجنسيات من الفئتين C وD، وشارك في التنظيم إلى جانب نادي بادل سكوير عجمان، شركة هيد الرياضية للتنس، والراعي الرسمي شركة لافيش للعطور وثرون شيسر وفورتي فور، واتسمت منافسات البطولة بالقوة والندية والإثارة، وفي الفئة C فاز كل من نبيل الشيباني ويونس الرواحي بالمركز الأول، وحل اللاعبان بلال جريني ومايد أهلي في المركز الثاني، وفي الفئة D، حقق المركز الأول اديتيا بكشي وأنشول شوبال، وحل محمد أميري وأحمد فهد في المركز الثاني.

توّج الفائزين بالمراكز الأولى عبد العزيز المندوس مؤسس نادي بادل سكوير عجمان، وعادل الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة لافيش للعطور، الراعي الرسمي للبطولة.

وهنأ عبد العزيز المندوس الأبطال مشيداً بالمستويات التي قدموها خلال المنافسات، والتي تبشر بخامات واعدة ينتظرها مستقبل باهر في البادل تنس، مؤكداً أن جميع المشاركين خرجوا فائزين من الاحتكاك والتنافس بما يسهم في تطوير مستواهم، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم الرياضية، وشكر المندوس الجهات الشريكة والراعية والمتعاونة في التنظيم، الذي خرج بصورة مشرّفة بفضل تضافر جهود الجميع.

من جهته أعرب عادل الهاشمي عادل عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة لافيش الأولى مما يشجع على استمرار تنظيمها، لما لها من أثر في دعم رياضة البادل تنس في الإمارات، وهنأ الفائزين وشكر نادي بادل سكوير بعجمان على فرصة المشاركة، والتي من شأنها المساهمة في دعم الرياضة الإماراتية في ظل ما تشهده من تطور كبير.

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