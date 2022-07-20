منتخب الجودو يواصل إعداده لبطولة آسيا

المصدر: تبليسي - البيان

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يواصل منتخبنا الأول للجودو إعداده في مدينة تبليسي الجورجية استعداداً للسفر إلى كازاخستان في الثاني من أغسطس المقبل للمشاركة في بطولة آسيا للجودو لعام 2022 التي تقام بمدينة نور سلطان في كازاخستان خلال الفترة من 4 إلى 7 أغسطس المقبل.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد إن اللجنة الفنية، أجرت تعديلاً في برنامج الإعداد، حيث تقرر إقامة معسكر داخلي في الفجيرة عقب العودة من كازاخستان وحتى موعد السفر إلى تركيا للمشاركة في الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونيا التركية من 9 إلى 18 أغسطس المقبل، وبعد دورة التضامن سيخلد المنتخب لراحة لمدة أسبوع، وبعدها يدخل معسكراً خاصاً للإعداد البدني في رومانيا.

وأردف: يشهد شهر سبتمبر المقبل إقامة معسكر استثنائي في طوكيو في ضيافة الاتحاد الياباني للجودو في إطار علاقات التعاون بين الاتحادين، استعداداً لبطولة العالم للجودو التي تقام في طشقند عاصمة أوزبكستان خلال الفترة من 2 إلى 12 أكتوبر المقبل، قبل المشاركة في بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو، المقررة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو (IJF).

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