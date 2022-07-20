أحمد بن حشر يتوج الفائزين ببطولة الرماية الثالثة

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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توج الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرماية الفائزين في البطولة الثالثة للبندقية والمسدس الهوائي 10م، والتي شملت 3 مسابقات مسدس 10م للرجال والسيدات، والبندقية 10م للرجال، التي نظمها اتحاد الإمارات للرماية على ميدان نادي الذيد الرياضي واختتم الأحد الماضي، وشهد مراسم التتويج والختام سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد وطلال الهندي المدير التنفيذي للاتحاد.

وسيطر فريق النصر للرماية للسيدات على جميع المراكز الأولى على المستوى الفردي بمنافسات رماية المسدس 10م هوائي، وفازت بالمركز الأول اللاعبة كريمة موقاف بمجموع 546، وحلت زميلتها أميرة أحمد السعدي بالمركز الثاني بمجموع 502، وفازت منال حسين إبراهيم بالمركز الثالث بمجموع 485.

وأسفرت نتائج المنافسات في مسابقة البندقية عن فوز إبراهيم خليل إبراهيم من نادي الذيد بالمركز الأول في منافسات بمجموع 618.1، والمركز الثاني من نصيب سالم راشد اليماحي بمجموع 616.6، والثالث الرامي سلطان صالح حسن بمجموع 609.5.

أما في مسابقة العموم مسدس فقد فاز بالمركز الأول وكأس البطولة عثمان علي البلوشي بمجموع 560، وبالمركز الثاني فارس جمعة الكعبي بمجموع 556، وبالمركز الثالث محمد صالح الشامسي بمجموع 553.

حرص

ووجه الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم الشكر لجميع اللاعبين واللاعبات المشاركين بالبطولة ولإدارات أنديتهم التي تولي الاهتمام بهذه الرياضية، وقدم التهنئة للفائزين والفائزات، ومشيراً إلى أن الكل فائز في ظل هذه المشاركة والمستوى الفني الذي ساد أروقة البطولة، كما أكد حرص اتحاد اللعبة على توفير سبل النجاح للراغبين بممارسة هذه اللعبة، والتي تستهدف توسيع قاعدتها إلى جانب الارتقاء بأداء لاعبيها من الجنسين.

وشكر الشيخ أحمد بن حشر، سالم محمد بن هويدن رئيس نادي الذيد الرياضي الثقافي وأعضاء مجلس الإدارة، الشركاء الرئيسين في إنجاح مسيرة الاتحاد بتسخير البنية التحتية بالنادي لهذه الرياضة إضافة للدعم والمتابعة، إلى جانب حرصها على الاهتمام والدعم لفرق النادي، وواصل شكره للجنة المنظمة ولأسرة تحكيم البطولة.

وتقدم العقيد مروان سنكل نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الجماعية بالشكر والتقدير لرئيس اتحاد الإمارات للرماية الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم ومثمناً الجهود التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، كما وجه الشكر لرئيس مجلس إدارة نادي الذيد سالم محمد بن هويدن لاستضافتهم للبطولة وللجنة المنظمة ولحكام البطولة، وقدم التهنئة للفائزين والفائزات بالبطولة.

وأكد سنكل حرص إدارة النادي على مشاركة بنات النصر في هذه البطولة والتي تأتي وفق توجهات إدارة النادي وبمتابعة دؤوبة من عبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الجماعية، ومشيراً إلى أن القلعة الزرقاء ستتواجد في كل بطولات الرماية بفريقي الرجال والسيدات.

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