تذاكر دخول مجانية لجولة دي بي وورلد للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلنت بطولة جولة دي بي وورلد، اليوم، عن تذاكر الدخول المجانية العامة لحدث سلسلة رولكس الختامي للموسم، مع ترقب أن تكون النسخة الـ 14 لهذا العام واحدة من الأكبر والأفضل حتى الآن، إذ سيستقبل ملعب الأرض «إيرث» في عقارات جميرا للغولف من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل مرة أخرى أفضل 50 لاعباً في ترتيب جولة دي بي وورلد على مدار الموسم.

النجوم والجوائز

من المتوقع أن تقوم بعض الأسماء الأكثر شهرة في لعبة الغولف برحلة إلى دبي للمشاركة في البطولة المرموقة بعد صدور الترتيب النهائي لأفضل 50 لاعباً في تصنيف جولة دي بي وورلد هذا الموسم، بما في ذلك الأبطال السابقون والحاصلون على الألقاب الكبرى، مثل: الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك، الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الأمريكي كولين موريكاوا والإسباني جون رام.

ستتفاخر بطولة هذا العام أيضاً بجوائزها المالية القياسية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، مما يجعل البطولة الختامية للموسم أول حدث لجولة موانئ دبي العالمية في التاريخ خارج البطولات الكبرى التي تتميز بجوائز مالية من 8 خانات.

فعاليات وحوافز

شهدت نسخة العام الماضي من البطولة أول احتفال بيوم السيدات وورش عمل للغولف للسيدات ومسابقة لأفضل مظهر من بين العديد من الامتيازات ونظراً للنجاح الباهر الذي حققته المبادرة، فإنها ستعود في وقت لاحق من هذا العام، بينما ستستضيف البطولة أيضاً يوماً مخصصاً للأسرة لأول مرة.

بالإضافة إلى تذاكر الدخول العامة المجانية، تقدم البطولة أيضاً تجارب مميزة لأولئك الذين يرغبون في جعل حدث هذا العام مميزاً للغاية. ستتوفر كل من شاليه البطولة وقاعة إرث لاونج التي تقدم مواقع مشاهدة مذهلة للمنافسات، ويمكن للمشجعين حالياً الاستفادة من خصومات الحجوزات المبكرة، بأسعار تبدأ من 499 درهماً إماراتياً لقاعة إيرث لاونج و2000 درهم إماراتي لشاليه البطولة.

تذاكر مميزة

قال توم فيليبس، رئيس جولة دي بي وورلد بالشرق الأوسط: «يسعدنا إطلاق تذاكر الدخول العامة المجانية وتذاكر التجربة عالية الجودة لمشجعينا الرائعين». وأضاف: «منذ انطلاق بطولة جولة دي بي وورلد لأول مرة في عام 2009، كان المتفرجون يلعبون دوراً رئيسياً في جعل البطولة واحدة من أفضل الأحداث في جدول الموسم، بفضل حبهم للعبة وحماسهم في المسار الصحيح».

وختم: «يعمل فريق جولة دي بي وورلد في الشرق الأوسط بلا كلل خلف الكواليس لجعل البطولة أكبر وأفضل من أي وقت مضى».

يمكن للجماهير التسجيل للحصول على تذاكر مجانية وشراء تذاكر التجربة المميزة في شاليه البطولة أو قاعة إرث لاونج عبر الموقع الإلكتروني: dpwtc.com.

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