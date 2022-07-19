«الشارقة للهجن» يستعرض تحضيرات الموسم

المصدر: الشارقة - البيان

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استعرض مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن، عدداً من المواضيع المهمة ضمن التحضيرات للموسم الجديد، في مقدمتها بحث آلية تنظيم مهرجان الهجن

اجتماعاً في مقره بميدان الذيد، ترأسه مطر علي بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي بحضور أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، الذي سيشكل إضافة نوعية في الموسم الجديد ضمن سباقات الهجن العربية الأصيلة في المنطقة، خصوصاً في ظل وجود شريحة كبيرة من المهتمين بسباقات الأصايل التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ وتراث دولة الإمارات.

وأكد رئيس وأعضاء المجلس في اجتماعهم، أهمية التنسيق واختيار الموعد المناسب للمهرجان التراثي ضمن أجندة الموسم الجديد لفعاليات مجلس الشارقة الرياضي، بما سيساهم في ضمان نجاح الحدث من كل الجوانب.

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