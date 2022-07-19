«يد» مصر تقبض على كأس أفريقيا الثامنة

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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توج المنتخب المصري الأول لكرة اليد ببطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي عقب الفوز على الرأس الأخضر في المباراة النهائية بنتيجة (37-25)، الاثنين، ليصبح ثاني أكثر المتوجين باللقب، بفارق لقبين خلف المنتخب التونسي، وبفارق لقب عن المنتخب الجزائري، ونجح الفراعنة في تحطيم عدد من الأرقام القياسية الخاصة بالنهائي القاري.

وسجل منتخب مصر 37 هدفاً في المباراة النهائية ليصبح أكثر فريق تسجيلاً للأهداف في النهائي، متخطياً الرقم المسجل باسمه من قبل وهو 31 هدفاً، وكان ذلك في نهائي نسخة العام 2004، كما فاز المنتخب المصري في النهائي بفارق 12 هدفاً، وهو أكثر من فارق ستة أهداف، وهو الرقم المسجل باسم الجزائر، وتغلب منتخب الجزائر على تونس في نهائي 1985 بفارق 6 أهداف، قبل أن يهزم منتخب مصر بالفارق نفسه في النسخة التالية وبنتيجة (22-16).

إنقاذ

وأنقذت مصر البطولة الأفريقية بعد سحب الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، تنظيم نسختي عامي 2022 و2024 من المغرب والجزائر على الترتيب، نظراً للأزمة الدبلوماسية الواقعة بينهما، وقد شهدت البطولة عراقيل عدة أدت إلى تأجيلها من مطلع السنة إلى أجل غير مسمى، قبل أن يعلن الاتحاد إقامتها بين 11 و18 الجاري في مصر، ويتم إسناد البطولة للاتحاد المصري قبل انطلاق بـ40 يوماً فقط على موعدها.

وشهدت اختيارات اللجنة المنظمة لأفضل اللاعبين في البطولة سيطرة مصرية، حيث شهدت التشكيلة الرئيسية للبطولة تواجد ثلاثي مصري ولاعبين من المغرب ولاعب من تونس وآخر من كاب فيردي، فيما حصل يحيى خالد لاعب منتخب مصر ونادي فيزبريم المجري، على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وكذلك أفضل ظهير أيمن، وحصل المغربي علي العروسي على جائزة أفضل حارس مرمى، وفاز مواطنه هشام الحكيمي بجائزة أفضل جناح أيمن، كما جاء نجم منتخب مصر ونادي برشلونة علي زين كأفضل ظهير أيسر، كما حصل لياندرو سميدو لاعب منتخب كاب فيردي على جائزة أفضل صانع ألعاب، وحصل المصري عمر بكار على جائزة أفضل جناح أيسر، وأفضل لاعب دائرة حصل عليه الدولي التونسي جهاد جاب الله.

المجموعة السابعة

وانضم المنتخب المصري إلى المجموعة السابعة في كأس العالم، التي ستقام في الفترة من 11 وحتى 29 يناير من العام المقبل، حيث قسمت المنتخبات الـ32 المشاركة إلى 8 مجموعات، ويتأهل أصحاب أول 3 مراكز من كل مجموعة لقرعة الدور الرئيسي المكونة من 4 مجموعات، وعقب هذه المرحلة، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية، بحيث تقام بقية المباريات بعد ذلك بنظام خروج المغلوب.

وسبق لمنتخب مصر المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد، 16 وكانت البداية في مونديال 1964 في التشيك، ثم انتظر المنتخب 29 عاماً ليسجل الظهور الثاني في مونديال اليد في نسخة 1993 التي أقيمت في السويد، ومنذ تلك النسخة لم يغب «الفراعنة» عن التواجد في كأس العالم حتى النسخة الماضية التي أقيمت عام 2021 في مصر، واحتل فيها المركز السابع.

تاريخ

فيما واصل أحمد الأحمر، أسطورة منتخب مصر لكرة اليد، كتابة التاريخ، بعدما حصل مع منتخب بلاده على بطولة أفريقيا، وباتت هذه البطولة هي الخامسة التي يحققها الأحمر، ليصبح الأكثر تتويجاً باللقب على مر التاريخ، وحقق اللقب من قبل أعوام 2004 و2008 و2016 و2020 و2022.

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