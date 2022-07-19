«عطلتنا غير» ملتقى صيفي ينطلق في الحمرية ودبا الحصن

المصدر: الشارقة – محمد فضل

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شهدت أندية الحمرية ودبا الحصن، أمس افتتاح، الملتقيات الصيفية تحت شعار «عطلتنا غير» وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي، وفي نادي الحمرية تفاعل المشاركين وأهاليهم مع اليوم الافتتاحي، الذي فتح شهيتهم على فعالياته المقبلة، كما أجمعوا على أن برامج ملتقى الحمرية الصيفي ستكون استثنائية ومتنوعة وتملأ فراغ الاجازة الصيفية بكل ماهو مفيد.

وتواجد في اليوم الافتتاحي لملتقى الحمرية كل من جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، ومبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية بالإضافة لأعضاء مجالس الإدارة والمجلس البلدي والضاحية.

وأكد جمعة الشامسي، إن مجلس إدارة النادي يقف على كل الترتيبات، حتى يمر الملتقى في أحسن الظروف ويشكل متنفساً لأبناء المنطقة. مرحباً بكافة المشاركين في الملتقى الصيفي ومتمنياً لهم قضاء وقت ممتع طوال أيام الملتقى.

بدوره أكد مبارك الشامسي أن بلدية الحمرية تدعم المعسكر الصيفي من كل الجوانب وسنقوم بتوفير كافة الإمكانات وتقديم الدعم لإنجاح الملتقى، متمنياً التوفيق للجنة المنظمة بالنادي ومجلس الشارقة الرياضي.

بدورهم أعرب مقدمو البرامج والفعاليات عن سعادتهم بانطلاقة الملتقى، وشددوا على أهميته في الإفادة والاستفادة من المواهب المشاركة فيه ومنحها فرصة الانضمام إلى النادي.

200 مشارك

ولم يختلف الوضع بنادي دبا الحصن والذي شهد مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، ودشن إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس نادي دبا الحصن الانطلاقة الأولى للملتقى بعد الترحيب بكافة المشاركين وحثهم على الإيجابية والأخلاق الحميدة والمواطنة الإيجابية والاستفادة من البرامج المتاحة، والفعاليات التي تهدف لاستغلال المرافق الرياضية في احتضان الشباب خلال العطلة الصيفية، بما يعود عليهم بالنفع، ويحميهم من المخاطر، بدلاً من إضاعة أوقاتهم فيما يضرهم اجتماعيًا وصحيًا.

حضور أنيق

وتواجد خلال اليوم لملتقى دبا الحصن الصيفي كل من سعيد الريامي أمين السر العام بالنادي، وأحمد عبد الله النقبي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وعبيد سعيد علي خميس، رئيس لجنة قطاع المراحل السنية لكرة القدم ومحمد خليفة النعيمي مدير النادي.

فعاليات

وشملت أنشطة البرنامج الصيفي بالحصن توزيع الملابس الرياضية وتنظيم العديد من الفعاليات منها كرة القدم، وشد الحبل والتتابع وقفز الحواجز وغيرها من الفعاليات والمسابقات الرياضية والثقافية والترفيهية، وتم الختام بالسلام الوطني وصورة تذكارية للجميع ويستمر الملتقى يومياً من الأحد للخميس بتقديم الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية المتنوعة على أن يكون اختتام فعاليات صيف الشارقة الرياضي«عطلتنا غير» 2022، 11 أغسطس المقبل.

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