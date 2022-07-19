إقبال كبير على معسكر اتحاد الجوجيتسو الصيفي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وسط مشاركة كبيرة من الأطفال والشباب عشّاق رياضة الجوجيتسو، انطلقت فعاليات المعسكر الصيفي للجوجيتسو، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع الرؤية العالمية للاستثمار، والمستمر حتى 26 أغسطس المقبل.

ويستقبل مركز تدريب اتحاد الإمارات للجوجيتسو في «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية، ومراكز اللياقة UAEJJ Fitness في منطقة الباهية بأبوظبي، ومردف بدبي، والسلامات في العين، على مدى 8 أسابيع، البنين والبنات من الفئة العمرية بين 6 و16 عاماً، في خطوة تعكس حرص الاتحاد على حث الأجيال الناشئة والصغار على الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية.

ويهدف الاتحاد من خلال هذه المبادرة، التي تتضمن حزمة من الأنشطة الرياضية والبدنية لاستقطاب المزيد من محبي رياضة الجوجيتسو، والراغبين في احتراف اللعبة مستقبلاً.

ويتيح المعسكر للمشاركين اكتساب مهارات جديدة، من خلال برامج تدريبية متكاملة، مصممة وفقاً لأعلى المعايير.

إشادة

وأشاد الاتحاد بمستويات الإقبال على المشاركة في المعسكر الصيفي، مؤكداً أن هذه الأنشطة تمثل ركناً أساسياً من مسؤوليته تجاه المجتمع، لا سيما أنها تسهم في تنمية العنصر البشري، وتنشئة الأطفال والصغار، وتنمية القيم الاجتماعية والوطنية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً برياضة الجوجيتسو، وتحفيز الأجيال على البحث والمبادرة والارتقاء بالقدرات والمواهب، وحسن إدارة الوقت.

وأوضح الاتحاد أنه قام هذا العام، بتوسيع نطاق إقامة المعسكر الصيفي، ليشمل كلاً من أبوظبي والعين ودبي، ضمن مساعيه لاستقطاب أكبر عدد من المشاركين على مستوى الدولة، في ظل الإقبال المتزايد من كافة شرائح المجتمع على التعرف إلى اللعبة وممارستها واحترافها.

ويوفر المعسكر مدربين ومشرفين من أصحاب الكفاءة والخبرة، لمتابعة تنفيذ برامج التدريب بدقة، وتحفيز كل العناصر الجديدة المنضمة حديثاً من البنين والبنات على عشق اللعبة، والارتباط بها، والرغبة بالارتقاء بمواهبهم، لصناعة أبطال في المستقبل القريب.

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