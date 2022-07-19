المغربي البقالي يظفر بذهبية سباق 3 آلاف م موانع في مونديال يوجين

المصدر: أ ف ب

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توج العداء المغربي سفيان البقالي أمس الاثنين بذهبية سباق 3 الاف موانع في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأمريكية.

وقطع البقالي، بطل أولمبياد طوكيو، مسافة السباق بزمن 8.25:13 دقائق، متقدما على وصيفه في الألعاب الأولمبية الإثيوبي لاميشا غيرما (8.26:01 د) والكيني كونسيسلوس كيبروتو حامل لقب الدوحة 2019 (8.27:92 د).

وأضاف البقالي اللقب العالمي إلى ذهبية أولمبياد طوكيو، التي حققها في العام الماضي.

وأصبح البقالي بذلك أول عداء غير كيني يجمع بين لقبي بطولة العالم والأولمبياد.

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