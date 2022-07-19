استقبال حافل لأبطال الجوجيتسو في دبي

المصدر: دبي - وام

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حظيت بعثة منتخب الجوجيتسو باستقبال حافل في مطار دبي عقب عودتها إلى أرض الوطن، وتحقيقها إنجازاً تاريخياً في بطولة الألعاب العالمية بمدينة برمنجهام في الولايات المتحدة بحصد 5 ميداليات (ذهبيتان لفيصل الكتبي، وفضية لمحمد السويدي، وبرونزيتان لشما الكلباني)، وكان في مقدمة مستقبلي البعثة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، يرافقه محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من المسؤولين.

وهنأ معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الأبطال على الإنجاز، وأكد أن السر وراء نجاح جوجيتسو الإمارات في تحقيق الألقاب العالمية يكمن في وجود رؤية وتخطيط استراتيجي مستدام ودعم كبير من القيادة الحكيمة للارتقاء بالرياضة، ويقوم على تنفيذ هذه الرؤية اتحاد يعمل بروح الفريق الواحد، ويبذل مساعي جبارة لتحويل المستحيل إلى واقع ملموس، وقال معاليه: «رياضة الجوجيتسو الإماراتية قدمت نموذجاً يحتذى كمنظومة عمل متكاملة تضم الاتحاد وشركاءه والمجتمع بكل أطيافه»، وهنأ معاليه الأبطال قائلاً: «أنتم تمثلون القدوة للأجيال القادمة والطامحة للمجد، وموعدنا وإياكم دائماً مع الإنجازات».

وأكد محمد الظاهري أن استقبال الأبطال يمثل فرحة لوطن الإنجازات وقال: «حدث تاريخي جديد يسطره صقور الجوجيتسو يواكب طموحات وأحلام شعب وقيادة دولة الإمارات وريادتها العالمية على صعيد الجوجيتسو».

وأضاف: «يقف وراء كل إنجاز عظيم ومكسب استراتيجي لرياضة دولتنا، دعم لا محدود من القيادة الرشيدة التي تؤمن بقدرات وإمكانات أبنائها الاستثنائية وعزيمتهم الصلبة التي لا تعرف الاستسلام، ولا أدّل على ذلك من نجاح صقور الجوجيتسو في اقتناص 5 ميداليات بالحدث العالمي، وقادت العزيمة والإصرار التي تحلى بها أبناؤنا إلى الإنجاز التاريخي المشرف الذي ينضم إلى إنجازات الوطن». وتابع: أبطالناباتوا رقماً صعباً، والأهم أنهم وفي كل مشاركة عالمية وقارية، يحرصون على تمثيل الوطن بالصورة المنشودة، وما أروع المشهد الذي ينمي لدينا مشاعر الفخر.

ونوه الظاهري باستراتيجية الاتحاد ورؤيته لمستقبل الرياضة برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والتي تستند على استدامة إنتاج الأبطال والبطلات والأجيال القادرة على ترسيخ مكانة الدولة الرائدة على خارطة الجوجيتسو العالمية.

وعبر فيصل الكتبي عن سعادته بالاستقبال المميز الذي حضره أبرز مسؤولي القطاع الرياضي على مستوى الدولة، ومسؤولي اتحاد الجوجيتسو، وكبار الشخصيات معتبراً أنها لحظات فرح ستخلد في الذاكرة. وأهدى الكتبي الإنجاز إلى القيادة الحكيمة الداعم الأول للرياضة والرياضيين وإلى شعب الإمارات وإلى فريق عمل اتحاد الجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي.

من ناحية اخرى ارتفع رصيد الإمارات في دورة الألعاب العالمية إلى 8 ميداليات وضعت البعثة في المركز الـ 28، بواقع ذهبيتين وفضية و5 ميداليات برونزية، وأضاف منتخبنا للمواي تاي ميداليتين برونزيتين في اليوم الختامي بالدورة عن طريق كل من إلياس حبيب،ونور الدين سمير،فيما قام فارس المزروعي لاعب منتخبنا للدواثلون بحمل علم الإمارات في حفل ختام الدورة.

مبادرة

وفي مبادرة رائعة أعلنت شركة الرؤية العالمية للاستثمار تخصيص مكافأة مالية رمزية للأبطال بواقع 50 ألف درهم لصاحب الميدالية الذهبية، و30 ألف درهم لصاحب الميدالية الفضية، و20 ألف درهم لصاحبة الميدالية البرونزية.

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