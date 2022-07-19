مليون ونصف قيمة جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

المصدر: (أبوظبي – البيان ووام)

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أعلنت أكـاديـمية فـاطـمة بـنت مـبارك لـلريـاضـة الـنسائـية أن قيمة الجوائز الإجمالية لـجائـزة فاطـمة بــنت مــبارك لــريــاضــة المــرأة تبلغ مليوناً ونصف المليون درهم ،وتم الإعلان عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة السادسة حتى 8 أغسطس المقبل، وتبلغ قيمة جائزة أفضل رياضية عربية 500 ألف درهم، وأفضل رياضية إماراتية 300 ألف درهم، وأفضل ناشئة 100 ألف درهم،وأفضل رياضية بارالمبية 100 ألف درهم،وأفضل مدربة/‏‏‏مدرب 100 ألف درهم، وأفضل إعلامي/‏‏‏ إعلامية رياضية 100 ألف درهم،فيما تبلغ قيمة جائزة أفـضل بـرنـامـج لـتنمية الـناشـئات 100 ألـف درهـم، وأفــضل فـريق 300 ألــف درهــم، وأفــضل مبادرة إبـداعـية 100 ألف درهم،كما تـشمل الـجائـزة فـئة تـقديـريـة لـلشخصية الـريـاضية لـلعام عـلى مسـتوى الـوطـن الـعربي.

وتحظى الجائزة باهتمام ومتابعة الـشيخة فـاطـمة بـنت هـزاع بـن زايـد آل نـهيان، رئـيسة مجـلس إدارة أكـاديـمية فاطـمة بـنت مـبارك لـلريـاضـة الـنسائــية ورئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

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