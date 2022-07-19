ماكلروي يستعيد صدارة جولة «دي بي وورلد»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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استعاد الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي صدارة ترتيب جولة دي بي وورلد للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، ليقطع خطوة إضافية نحو محاولة الفوز بلقب الجولة للمرة الرابعة في تاريخه مع بدء العد التنازلي للبطولة الختامية الكبرى التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في دبي في شهر نوفمبر المقبل.

جاء تقدم ماكلروي للمركز الأول في ترتيب جولة دي بي وورلد بعدما كسب 627 نقطة ليرفع إجمالي نقاطه إلى 2993.1 نقطة هذا الموسم، مستفيداً من حصوله على المركز الثالث في بطولة بريطانيا المفتوحة بنسختها الـ 150، وهي أقدم بطولة في تاريخ اللعبة وانطلقت لأول مرة عام 1860 أي قبل 162 عاماً وأقيمت 150 مرة خلال هذه السنوات الطويلة، ويحتضنها الملعب القديم في سانت أندروز في أسكتلندا بجوائز مالية تبلغ 14 مليون دولار أمريكي.

وسبق أن حقق ماكلروي لقب جولة دي بي وورلد ثلاث مرات في مسيرته، أعوام: 2012 و2014 و2015، وهو يواجه سوء طالع هذا الموسم رغم تصدره ترتيب الجولة، بعدما جاء بالمراكز العشرة الأولى 5 مرات في سبع بطولات شارك فيها، بانتظار تحقيقه لقب في البطولات المقبلة.

وتقدم النرويجي فكيتور هولاند للمركز الرابع في الترتيب الأسبوعي ، بعدما جاء بالمركز الرابع في بطولة بريطانيا المفتوحة، ليحقق 462 نقطة ويرفع إجمالي نقاطه إلى 2.415.2 نقطة.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للغولف المخصصة لمنافسات غولف الرجال المحترفين إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد.

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