الشارقة للشطرنج يختتم بطولة «هنا الشارقة» للشطرنج السريع

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت، مساء أمس الأحد، منافسات بطولة «هنا الشارقة» للشطرنج السريع، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ضمن فعاليات النشاط الصيفي تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي.

شارك في البطولة 150 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، وأقيمت فعاليات البطولة على مدار يومين من تسع جولات وفق النظام السويسري بزمن وقدره 10 دقائق لكل لاعب مع إضافة 5 ثوانٍ لكل نقلة.

وشهد مجريات اليوم الثاني وحفل الختام عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي، وحشد غفير من أهالي اللاعبين والمدربين وإداريي الأندية والأكاديميات المشاركة.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن خطة واستراتيجية الجهاز الفني للنادي لتطوير اللاعبين الناشئين، واكتشاف المواهب وتحضيرهم بالشكل المطلوب للمنافسة في الاستحقاقات القادمة.

وتمكن الأستاذ الاتحادي عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة من تحقيق لقب البطولة بعد حصوله على 8.5 نقاط بواقع ثمانية انتصارات وتعادل وحيد، وجاء بالمركز الثاني برصيد 7.5 نقاط لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج راجي صايل، أما المركز الثالث فكان من نصيب لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة سالم أحمد سالم برصيد 7.5 نقاط، وحصل على المركز الرابع الهندي فيشال كودري لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، أما المركز الخامس فذهب للاعب الفلبيني إبراهيم مامانتوك.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد رصدت جوائز خاصة للاعبي أندية الشارقة الشطرنجية المشاركة في البطولة، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب من نادي مليحة كل من عبدالله راشد وتوفيق أيوب، وحصل على جائزة أفضل لاعب من نادي اتحاد كلباء كل من محمد الحوامدة وأحمد خليفة البدواوي، وحصل على جائزة نادي الحمرية اللاعبان عبد العزيز شملان ومانع شملان، وحصل على جائزة نادي الذيد اللاعبان أحمد محمد شوين ومحمد سلطان شوين، وحصل على جائزة نادي الثقة للمعاقين اللاعبان أحمد القصير وسعيد السويدي، وحصلت على جائزة نادي فتيات الشارقة اللاعبة نور البستكي، وحصل على جائزة أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج كل من جاي شاه وكامران فرداد، وحصل اللاعبان سعود جابر الزرعوني ويحيى شعيب الكاف على جائزة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

أما في جوائز الفئات فقد حصل على جائزة أفضل لاعب تحت 6 سنوات اللاعبة ساكشي كوشال من نادي فتيات الشارقة، وحصل على جائزة أفضل لاعب تحت 8 سنوات اللاعب صقر خميس من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحصل على جائزة أفضل لاعب تحت 10 سنوات اللاعب راشد الحمادي من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحصل على جائزة أفضل لاعب تحت 12 سنة الهندي ساريش راجيش من أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج.

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