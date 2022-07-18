سالم القاسمي: مشاركة المنتخب في مونديال المبارزة محطة مهمة

المصدر: وام

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أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة ورئيس الاتحادين العربي والآسيوي، أن مشاركة منتخب الإمارات في بطولة العالم للمبارزة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية تأتي كجزء من خطة برامج مشاركات الاتحاد في البطولات الدولية والعالمية، لتحقيق مجموعة من الأهداف تسعى لتطوير اللعبة ووضعها في المكانة الموعودة التي تستحقها.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم للمبارزة، التي انطلقت أدوارها التمهيدية يوم الجمعة الماضي، في حين تبدأ أداورها الرئيسية اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى يوم السبت المقبل الموافق 23 يوليو الجاري، بمشاركة ما يزيد على 1000 لاعب ولاعبة، من 105 دول.

وتشارك الإمارات في بطولة العالم بمنتخب يضم 12 لاعبا ولاعبة ممثلين في لاعبي منتخب الفلوريه : شهاب الجعبي، وفارس البلوشي، وحمد الجلاف، ونوره البريكي، وشهد خرام، والهيام البلوشي، في حين يضم منتخب الايبيه اللاعبين : محمد المازمى، وخليفة الزرعوني، وعمران البلوشي، وزينب الحوسني، وميرا الحمادى، والعنود مبروك السعدي، إلى جانب المدربين أسامه عادل مدرب منتخب سلاح الفلوريه وجورجي ليمنوف مدرب منتخب سلاح الايبيه.

وأوضح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ أن استراتيجية الاتحاد تقوم على إعداد جيل قوي من اللاعبين قادر على حصد الإنجازات، وتحقيق الطموحات في المستقبل القريب، خاصة بعد اعتماد المبارزة كواحدة من الرياضات ذات الأولوية في الدولة، وهو ما يتمثل في وضع خطة مشاركات عالمية طموحة تلبي متطلبات هذا التوجه.

وقال إن المشاركة في بطولة العالم بمصر، تمثل جزءا من خطتنا في صقل مواهب مجموعة من اللاعبين الواعدين القادرين على تحقيق طموحات رياضة الإمارات في المحافل العالمية، خاصة أن هذه البطولة واحدة من أقوى البطولات على مستوى العالم ويشارك فيها نخبة من أبطال العالم".

وعبر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، عن اعتزازه وتقديره للاتحاد المصري للسلاح ورئيسه عبد المنعم الحسيني، نائب رئيس الاتحاد الدولي، على استضافة فعاليات هذه البطولة الكبرى، وكذلك استضافة اجتماعات الاتحاد الدولي للمبارزة في مصر للمرة الأولى، وهو ما يعد إضافة إلى سلسلة نجاحات الاتحاد المصري التي تحققت مؤخراً، سواء على الصعيد الإداري ممثلة في تولي الحسيني منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي تقديرا لمكانة رياضة المبارزة المصرية، أو على صعيد الإنجازات والميداليات التي تحصدها المبارزة المصرية على مستوى الناشئين والشباب والعموم.

وقال " إن استضافة مصر لبطولة العالم للمبارزة، محل فخر للعرب، نظرا للمكانة الكبيرة لرياضة المبارزة المصرية ودورها على الصعيدين العربي والإقليمي، ونتمنى للأشقاء في مصر أن تكون البطولة موفقة وناجحة، ويسعدنا أن نقدم لهم كل الدعم والمساندة من أجل إنجاح بطولة العالم".

وحضر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي اجتماعات الاتحاد الدولي، بوصفه عضواً بالمكتب التنفيذي، ورئيسا للاتحاد الآسيوي، حيث أقيمت الاجتماعات بحضور اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس، رئيس الاتحاد الدولي، و20 من ممثلي الاتحادات القارية المختلفة لبحث مجموعة من الموضوعات المتعلقة باللعبة ومستقبلها.

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