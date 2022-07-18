بعثة الإمارات تنهي مشاركتها في دورة الألعاب ب 8 ميداليات ملونة

المصدر: وام

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ارتفع رصيد وفد الإمارات المشارك في النسخة الـ 11 من دورة الألعاب العالمية في برمنجهام بالولايات المتحدة الأمريكية التي أقيمت خلال الفترة 7 إلى 17 من الشهر الجاري وشارك فيها 3600 رياضي ورياضية من 100 دولة حول العالم في 36 رياضة، إلى 8 ميداليات ملونة وضعت البعثة في المركز الـ 28 بواقع ذهبيتين وفضية و5 ميداليات برونزية.

وتربعت ألمانيا على صدارة جدول الترتيب العام برصيد 47 ميدالية ملونة بواقع 24 ذهبية و7 ميداليات فضية، و16 ميدالية برونزية، فيما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني برصيد 44 ميدالية بواقع 16 ذهبية و18 فضية و10 ميداليات برونزية، وجاءت أوكرانيا في المركز الثالث برصيد 45 ميدالية بواقع 16 ذهبية و12 فضية و17 ميدالية برونزية.

وأضاف أمس منتخبنا الوطني للمواي تاي ميداليتين جديدتين في اليوم الختامي بالدورة عن طريق كل من إلياس حبيب علي إثر فوزه على نظيره المكسيكي ميغيل باديلا بوزن تحت 81 كجم، محققاً الميدالية البرونزية، فيما فاز الأمريكي آرون أورتيز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بهذا الوزن، وانتزع البرتغالي ديوغو كالادو الميدالية الفضية.

كما فاز لاعب منتخبنا نور الدين سمير على اللاعب الأمريكي جو مولر في مسابقة المواي تاي بوزن تحت 63.5 كجم، وحصد الميدالية البرونزية الثانية، فيما فاز اللاعب الأوكراني إيغور ليوبشينكو بالميدالية الذهبية في هذا الوزن، والتايلاندي ويراساك ثاراخاجاد بالميدالية الفضية.

وحضرت مراسم التتويج المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية رئيس وفد الدولة في دورة الألعاب العالمية في مدينة برمنغهام، وعلي علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي.

وتصدر منتخبنا الوطني للجيوجيتسو المشهد بحصده 5 ميداليات ملونة بواقع ميداليتين ذهبيتين حققهما فيصل الكتبي بوزن 85 كجم والوزن المفتوح، وفضية حصدها محمد السويدي بوزن 69 كجم، وميداليتين برونزيتين عن طريق اللاعبة شما الكلباني بوزن 63 كجم والوزن المفتوح .. وتركت الرياضات الجوية بصمة مميزة في تلك المشاركة من خلال تحقيق ميدالية برونزية عن طريق عبدالباري القبيسي لاعب منتخبنا الوطني للقفز بالمظلات الحر والتزحلق على الماء.

وأعرب نور الدين سمير عن سعادته بالميدالية البرونزية في ظل قوة مستوى المشاركين أصحاب التصنيف المتقدم عالمياً، مشيراً إلى عامل الجمهور الذي وقف مع اللاعبين الأمريكيين في جميع النزالات ..وقال: سعيد بتحقيق برونزية المركز الثالث وكنت أطمح للأفضل واستطعت حسم النزال على المركز الثالث من الجولة الثانية وتعويض خسارة التأهل إلى الدور النهائي، بعد الدعم والمساندة التي حظيت بها من زملائي اللاعبين واتحاد المواي تاي والوفد الإماراتي برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان، حيث التف الجميع حولنا وطالبنا بالتركيز في النزالات المتبقية من عمر الدورة، وهو الأمر الذي تكلل بنجاح في نهاية المطاف.

وعبر إلياس حبيب عن سعادته بالإنجاز البرونزي بعد تقديم عروض قوية اقترب خلالها من التأهل إلى الدور النهائي ولكن لم يحالفه التوفيق ..وقال : شعور مميز عند رؤية المواي تاي على منصات التتويج، وهذا يعني أن ما تحقق لم يأت من فراغ بل من خطة واستراتيجية وضعها الاتحاد ويتابع تنفيذها بدقة وتميز، وسنقدم الأفضل خلال الاستحقاقات المقبلة سواءً في بطولة العالم للناشئين في ماليزيا في شهر أغسطس المقبل أو في بطولات الاحتراف التي ينظمها الاتحاد.

وأهدى علي علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي إنجاز منتخبنا الوطني في الدورة العالمية في مدينة برمنجهام إلى دولة الامارات العربية المتحدة قيادة وشعباً وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مؤكداً أن ما حققه لاعبا منتخبنا الوطني يعد إنجازا كبيراً في ظل المستويات القوية من جميع لاعبي العالم.

وقال : أشعر بسعادة بالغة لنجاح لاعبي منتخبنا الوطني للمواي تاي إلياس حبيب ونور الدين سمير وتتويجهما بالميداليتين البرونزيتين في وزنيهما، وكذلك بمردود للاعب محمد مرضي الذي منعته الإصابة من المشاركة واستكمال مشواره بعد توصيات اللجنة الطبية، وبعطاء اللاعب أمين المعتصم الذي بذل كل ما يملك ولم يقصر في أي شيء.

على صعيد آخر قام فارس المزروعي لاعب منتخبنا الوطني للدواثلون بحمل علم الإمارات في حفل ختام دورة الألعاب العالمية في برمنغهام، والذي شهد فقرات استعراضية متنوعة مع استخدام الألعاب النارية لمدة 5 دقائق متواصلة، كما شهد الحفل تسليم علم الدورة إلى ممثلي النسخة الثانية عشرة من الألعاب والتي ستقام في مدينة شينجدو الصينية عام 2025.

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