أبوظبي تشارك في «عالمية الشرطة والإطفاء»

المصدر: (أبوظبي - البيان )

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غادرت بعثة شرطة أبوظبي الرياضية، إلى مدينة روتردام الهولندية، عبر مطار أبوظبي الدولي، للمشاركة ولأول مرة في بطولة الألعاب العالمية للشرطة والإطفاء والتي تقام في الفترة من 22 ولغاية 31 يوليو الجاري.

وكان اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، اطلع على استعدادات وجاهزية المنتخب ووقف على تسهيل جميع المتطلبات التي تسبق البطولة، لافتاً إلى إقامة معسكر تدريبي تم من خلاله تفريغ اللاعبين المشاركين من المنتسبين وتجهيزهم وتأهيلهم في الفترتين الصباحية والمسائية، وأوضح أن البطولة يشارك فيها 14 لاعباً يتنافسون عالمياً في 10 سباقات رياضية تشمل السباحة، والدراجات الهوائية، والترايثلون، وألعاب القوى والملاكمة والتجديف الثابت ورفع الاثقال والكروس فت ونصف ماراثون (21 كيلو) والسباحة في البحر.

وقال العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية إن هذا الحدث الرياضي يمثل فرصة لمزيد من تقييم الأداء وقياس الجاهزية للمشاركين المشهود لهم تسجيل أرقام رياضية متميزة عالمياً، حيث تعتبر من أهم البطولات الرياضية على مستوى العالم، معرباً عن أمله في أن تحقق نتائج متقدمة.

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