نجاح كبير لجري الزاهية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلاقاً لصيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، نظم مجلس الشارقة الرياضي أمس النسخة الثانية من جري الزاهية وسط مشاركة 300 متسابق من الجنسين، وأسهموا في تميز الحدث الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية ورعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وخلطات للعطور وشرف دي جي.

شهد الفعالية وتتويج الفائزين كل من المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية وزكية سهيل المشرخ رئيس قسم الإعلام وخالد محمد أحمد رئيس شعبة تخطيط وتنفيذ الفعاليات بالمجلس.

وجاء الفائزون في السباقات كالتالي: في سباق 800 م لفئة أصحاب الهمم لفئة الرجال حصل عادل وديع على المركز الأول وطارق أديب على الثاني وطلال عبد الرحمن على المركز الثالث، وفي الفئة ذاتها للسيدات فازت مريم حسن القحطاني بالمركز الأول وتلتها ندى ناصر في المركز الثاني، فيما حصلت آمنة فهد على المركز الثالث، وفي الفئة نفسها للصغار حل يوسف بن اسحاق أولاً وحماد الصابري ثانياً وخليفة الحمادي ثالثاً، وفي فئة البنات فازت جود محمود بالمركز الأول وحصلت حفصة بن اسحاق على المركز الثاني وريم المعلا على المركز الثالث.

أما في سباق 8 كلم لفئة المواطنين، فاز سالم الهاشمي بالمركز الأول وتلاه يوسف الشحي في المركز الثاني وحصل عبيد الحمودي على المركز الثالث، وفي السباق ذاته للفئة المفتوحة للرجال فاز سمير جوهر بالمركز الأول فيما حصل بدرالدين جميل على المركز الثاني وتلاهما الفن ريفا في المركز الثالث، وفي فئة السيدات فازت ماريا مورتر بالمركز الأول.

أما في سباق فئة 4 كلم في فئة المواطنين فقد فاز هزاع خالد بالمركز الأول وحصل وسلطان جميل على المركز الثاني وعلي الحمادي على المركز الثالث، أما في فئة المواطنات فقد فازت حصة الجسمي بالمركز الأول وتلتها علياء الشامسي في المركز الثاني والعنود العلي في المركز الثالث، وفي الفئة المفتوحة للرجال فاز نادر إسماعيل بالمركز الأول ومكتوم أمين بالمركز الثاني وفيبين داس بالمركز الثالث، أما على مستوى فئة السيدات فقد حصلت ليديا ستالين على المركز الأول واسميتا جينيز في المركز الثاني ونهى السوسي في المركز الثالث.

وأثنى المهندس عادل صالح الحمادي على تميز الفعالية على خلفية إقبال المشاركين من الهواة والرياضيين وفئات المجتمع، معتبراً أنها جاءت ناجحة بكل المقاييس مع التفاعل الإيجابي بما شكل إضافة جديدة للمجلس في إدارة وتنظيم فعالية رياضية مجتمعية بما يتلاءم مع انطلاق صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير» وتحفيز فئات المجتمع على المشاركة في مثل هذه الفعاليات أثناء الإجازة الصيفية، بحيث استمتع الجميع من كل الفئات العمرية وأظهروا الحرص على ممارسة الرياضة التي تنعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة للأفراد.

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