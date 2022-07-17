رياضة الإمارات.. إنجاز تاريخي

المصدر: برمنغهام - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

إنجاز تاريخي لرياضة الإمارات، حققه منتخبنا الوطني للجوجيتسو بحصده 3 ميداليات ملونة، في دورة الألعاب العالمية «برمنغهام 2022»، وتوج فيصل الكتبي بذهبية وزن 85 كغم، ومحمد السويدي بفضية «69 كغم»، وشما الكلباني ببرونزية «63 كغم»، محققين الإنجاز الأكبر لمنتخبات الإمارات في الدورة العالمية، وأهدى الأبطال الإنجاز إلى القيادة الرشيدة.

وعاشت بعثة الإمارات لحظات فرحة تاريخية عندما تم عزف السلام الوطني للدولة ورفع علم الإمارات على منصة التتويج، في صالة جامعة ساوثرن برمنغهام.

تهنئة

حضر المنافسات عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية رئيسة بعثة الإمارات في الدورة، وفهد الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للعبة.

وهنأ عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي البعثة في اتصال هاتفي، على الإنجاز الكبير، وتمنى للاعبين واللاعبات زيادة رصيد الدولة من الميداليات في منافسات الوزن المفتوح والفرق.

وثمنت المهندسة عزة بنت سليمان رئيس وفد الإمارات في الدورة،إنجاز منتخب الجوجيتسو، وأكدت أن رياضة الجوجيتسو أصبحت رقماً صعباً في جميع المحافل والاستحقاقات الرياضية بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي بصفة عامة، الأمر الذي يشكّل جانباً أساسياً في مختلف الإنجازات والنجاحات التي لأبناء وبنات الوطن.

وقالت: نراهن دائماً على أبنائنا الرياضيين في جميع المشاركات وندرك حرصهم البالغ على تمثيل الوطن بالصورة المنشودة، ووضعهم اسم الإمارات أمامهم دائماً، وأهنئ اتحاد الإمارات للجوجيتسو على النجاح الباهر، ورفع علم الدولة وعزف السلام الوطني في محفل بهذا الحجم وإضافة ميداليات جديدة باسم الدولة في دورات الألعاب العالمية، ونعلم أن لديهم الكثير ليقدموه لرياضة الإمارات في ظل العمل الاحترافي المميز والمدروس من قبل اتحاد اللعبة، والشغف والطموح لتحقيق أفضل النتائج والأرقام من الأبطال والبطلات.

وأضافت: عشنا لحظات تاريخية مع عزف السلام الوطني، ورفع علم الدولة على منصات التتويج، وأداء أبطال وبطلات الجوجيتسو أبهر الحضور في الصالة المغطاة، إنجازات الأبطال مجال للفخر والاعتزاز،ومحل تقدير وإعجاب لأن الجوجيتسو يقدم نموذجاً متفرداً في رياضة الإمارات، تقف فيه الفتاة بجانب الرجل على منصات التتويج، ولا تترك تلك الرياضة أي محفل تشارك به إلا وتترك بصمتها قوية، كل الشكر لإدارة الاتحاد، واللاعبين والمدربين، إنه يوم تاريخي لبنت الإمارات أن تصعد منصة التتويج في رياضة قتالية قوية على هذا المستوى العالمي الكبير وسط مشاركة النخبة من بطلات العالم في هذا الحدث.

أقيمت النزالات بصالة جامعة ساوثرن برمنغهام التي تتسع لـ 5 آلاف مشجع، وشارك منتخبنا بخمسة لاعبين ولاعبات هم بلقيس عبدالله في وزن 48 كغم، وشما الكلباني «63 كغم»، ومحمد السويدي «69 كغم»، ومحمد العمري «77 كغم»، وفيصل الكتبي «85 كغم».

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وبهذه الميداليات الثلاث نجحت رياضة الجوجيتسو في رفع رصيد بعثة الإمارات في النسخة الحالية من الدورة العالمية إلى 4 ميداليات، بعد برونزية عبدالباري القبيسي في القفز المظلي للرياضات الجوية. ورفعت رياضة الجوجيتسو رصيدها من الإنجازات في الدورة إلى 5 ميداليات بالنسختين الماضية «بولندا 2017»، والحالية «برمنغهام 2022»، بواقع ذهبيتين، وفضيتين، وبرونزية واحدة من إجمالي 7 ميداليات حققتها رياضة الإمارات في تاريخها بالدورة التي تحظى باعتراف وإشراف اللجنة الأولمبية الدولية.

مكانة

وأكد فهد الشامسي أن رياضة الجوجيتسو بالدولة أثبتت أنها على قدر التحدي في كل المناسبات، وأنها تحافظ على نموها وتطورها، وتعزز مكانتها المرموقة على المستويين القاري والعالمي، ونجحت في استدامة تميزها من خلال ذهبية البطل العالمي صاحب الخبرة فيصل الكتبي، وقدرتها على تقديم الجديد عن طريق ميدالية اللاعب الصاعد محمد السويدي، وإبداعها في التركيز على المرأة إلى جانب الرجل عن طريق اللاعبة الشابة شما الكلباني ابنة الـ 19 عاماً، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، ومن مجلس إدارة الاتحاد ومنظومته الاحترافية بقيادة عبدالمنعم الهاشمي،ولا تزال تملك الفرصة في رفع غلتها من الميداليات في منافسات المفتوح والفرق.

وأضاف: أبطال الجوجيتسو اعتادوا على ترك بصمة قوية في كل محفل سواء كان قارياً أو عالمياً، وتكتسب هذه الدورة قيمة استثنائية كونها تضم أقوى لاعبين ولاعبات مؤهلين كأبطال عالم وقاريين إلى نهائياتها، باعتبارهم نخبة الأبطال والبطلات، وبالتالي لم تكن المنافسات سهلة، ولم يكن هذا الإنجاز سهل التحقق لولا الإعداد الجيد على مدار سنوات، والاحتكاك القوي في البطولات القارية والعالمية، واستدامة العمل الاحترافي في توفير أفضل برامج تدريب عالمية، وأقوى بطولات محلية وقارية ودولية، وأبرز مدربين في العالم، وعلى ضوء ذلك لا يمكن وصف حجم سعادة البعثة بهذا الإنجاز الذي يتم التحضير له منذ سنوات، وتواصلت من أجله الجهود من عام 2017 بشكل تراكمي منضبط يملك مؤشرات أداء علمية حتى هذه اللحظة.

إهداء

وعبر البطل العالمي فيصل الكتبي عن سعادته الكبيرة بالميدالية الذهبية، وحفاظه على صدارته للتصنيف الدولي في الدورة بهذا الوزن بعد أن كان حقق الذهب في النسخة السابقة ببولندا، وأهدى الكتبي إنجازه إلى القيادة الرشيدة، وقال: عملنا واجتهدنا منذ عدة سنوات من أجل هذه اللحظة، بدعم كامل من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، ومتابعة دقيقة من كل أعضاء المنظومة الإدارية والفنية والطبية وفق منهج مدروس وبرامج محددة، تراعي قياس مؤشرات أداء التطور بشكل دوري ربع سنوي، لأن الإنجازات على هذا المستوى لا تأتي من فراغ، وأؤكد أن رياضة الجوجيتسو في الإمارات تغرد منفردة في مكانة مختلفة، وتثبت في كل مناسبة أنها تسير نحو العالمية في الاتجاه الصحيح، وإنجازات الإمارات في هذه الدورة أكبر دليل على ذلك حيث إن الجوجيتسو حصد 5 ميداليات ملونة للإمارات من إجمالي 7 ميداليات في كل الدورات، برغم أنها المشاركة الثانية لجوجيتسو الإمارات في الحدث العالمي.

شكر

ورغم حزنه على ضياع الذهبية في الثواني العشر الأخيرة من نهائي وزن 69 كغم إلا أن البطل الصاعد محمد السويدي عبر عن رضائه بفضية دورة الألعاب العالمية، وشكر كل من دعموه في الوصول إلى هذه المكانة العالمية وأكد أن وصوله إلى نهائي منافسات وزنه، وحصوله على الفضية قاعدة متينة يمكن البناء عليها في المستقبل، لتحقيق المزيد من الإنجازات.

خبرة

وأهدت شما الكلباني ميداليتها البرونزية التي تعد الأولى في تاريخ الدولة لفتاة إماراتية في لعبة قتالية بهذا المحفل العالمي الكبير إلى القيادة الرشيدة، وقالت: كل الشكر لمن دعموني، ووفروا لي أفضل بيئة للإعداد، كنت أتمنى الحصول على الذهب، إلا أنها المشاركة الأولى لي على هذا المستوى، والقادم أفضل،وحققت خبرة دولية كبيرة في التحدي العالمي.

مثابرة

وعبر المدرب البرازيلي رامون ليموس عن سعادته بالإنجاز، مشيراً إلى أنه لم يكن مفاجأة بالنسبة له، وأن اللاعبين واللاعبات أدوا ما عليهم في الاجتهاد والمثابرة على مدار سنوات، وحصدوا نتيجة تضحياتهم، ويستحقون الأفضل في المستقبل، وقال: نعمل منذ سنوات بشكل متواصل من أجل هذه اللحظة،وكل الشكر لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وللاعبين وإلى لبوليانا لاجو مدربة منتخب السيدات، والقادم أفضل لرياضة الإمارات.

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